XV de France. ''Etre moins visible'' : la clé du succès de Jalibert pour concurrencer les Toulousains ?

Ramos préféré à Jalibert en 10 : Thomas Castaignède s’interroge sur la décision de Fabien Galthié et revient sur les enjeux de cette titularisation, alors que le XV de France affronte le Japon samedi.

La composition de l'équipe de France pour le test match contre le Japon fait parler. Et ce, même si la titularisation de Thomas Ramos à l’ouverture, reléguant Matthieu Jalibert sur le banc, était annoncée. Un choix assumé de Fabien Galthié qui a fait réagir de nombreux observateurs, dont l'ancien international Thomas Castaignède. Dans les colonnes du Midi Olympique, ce dernier analyse cette décision et ses implications pour le poste d’ouvreur des Bleus.

Ramos en 10 : une option "pragmatique"

Castaignède n'y va pas par quatre chemins : « La meilleure option... c'est difficile à dire parce que je crois qu'aujourd'hui, Romain Ntamack est difficilement remplaçable ». Le Toulousain, blessé, assurait à ce poste une « sécurité » précieuse pour l’équipe, tant sur le plan offensif que défensif. Mais en l’absence de Ntamack, il fallait une alternative solide. Selon l’ancien ouvreur du XV de France, Thomas Ramos, bien qu'il ait exprimé sa préférence pour le poste d’arrière, a les qualités requises pour évoluer en 10 et répondre aux attentes de Fabien Galthié.

Jalibert, un talent mis de côté ?

Pour Castaignède, Matthieu Jalibert « était l'option la plus cohérente ». Le Bordelais brille en Top 14, mais son style flamboyant pourrait le desservir dans un contexte international plus exigeant. « C'est un joueur qui aime aller chercher la ligne, qui aime provoquer… » mais qui, selon l’ancien international, doit encore apprendre à « être moins visible » pour gérer la pression des grands matchs.

En ce moment, chaque risque qu'il prend est payant mais au niveau international lité de le faire c'est souvent différent. C'est vrai que son jeu est plutôt basé sur la prise de risque, l'intention, la capacité à faire lui-même la différence. Au niveau international, il est forcément beaucoup plus regardé.

Jalibert, joueur spectaculaire et créatif, semble ne pas correspondre totalement au profil recherché pour ce test match face au Japon, dans une équipe en quête de stabilité après la blessure du Toulousain. « Ntamack fait le lien avec le meilleur numéro 9 du monde. Il sécurise aussi le rideau défensif. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, la compréhension et l'analyse des matchs de haut niveau. »

Un autre aspect relevé par Castaignède est l’importance de la gestion des hommes dans une tournée d’automne exigeante. Jalibert est souvent sollicité par l'Union Bordeaux-Bègles, et il pourrait bénéficier de ce match pour « souffler » en prévision de futurs affrontements plus intenses. Cependant, Castaignède est clair : priver Jalibert d’une titularisation sur toute la tournée serait « un signal négatif » pour un joueur qui a beaucoup de choses à apporter aux Bleus à l'ouverture.

Ramos, l'homme de confiance de Galthié ?

Au-delà de la performance technique, c'est aussi une question de résilience et de régularité qui semble avoir pesé dans le choix de Fabien Galthié. Pour Castaignède, Ramos est « un résilient, un gagneur » et son rôle en 10 pourrait permettre au XV de France de trouver un certain équilibre. « Que ça soit en 10 ou en 15, on sait qu'on peut compter sur lui », confie l'ancien ouvreur, saluant sa polyvalence. S’il n’est pas « le joueur ultime », Ramos reste un élément de confiance sur lequel le sélectionneur mise, même si ce n'est peut-être pas sa position de prédilection.

Castaignède pointe aussi la fameuse "hystérisation" autour du poste d'ouvreur en France, qui tend à cristalliser les critiques. Alors, même si ce choix divise, il appelle à faire confiance aux décisions de Fabien Galthié. La rencontre contre le Japon s'annonce comme un test grandeur nature pour évaluer l'impact de cette configuration Ramos-Dupont à la charnière.

Si Jalibert n’est pas titulaire cette fois-ci, rien n’exclut une alternance lors des prochaines rencontres. Le XV de France a besoin de toutes ses options pour aborder une saison internationale clé, et les choix de Galthié s’inscrivent peut-être dans une logique d’endurance plus que de performance immédiate. Réponse sur le terrain samedi.