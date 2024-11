XV de France. Entre Polyvalence et Spécificité, Galthié exploite au max le Potentiel de ses protégés

Avec des joueurs comme Roumat et Ramos, Fabien Galthié mise sur la polyvalence pour dominer l’Argentine. Le banc 6+2 témoigne d’une stratégie résolument tournée vers l’adaptation.

Alors que la composition du XV de France face à l’Argentine a été dévoilée, Fabien Galthié a, une fois de plus, mis en avant un banc à six avants et deux arrières. Une stratégie qui illustre la volonté du staff tricolore de maximiser la polyvalence de ses joueurs, quitte à les faire changer de poste en cours de rencontre. Un choix assumé et détaillé par le sélectionneur. Dont on sait qu'il aime préparer ses ouailles à tous les scénarios.

La polyvalence, une arme stratégique pour les Bleus

"On essaie de cultiver cette polyvalence", confie Fabien Galthié, évoquant des joueurs capables de briller à plusieurs postes. Alexandre Roumat en est un parfait exemple : "Il peut jouer en quatre, en huit, en sept." Avec un tel profil, le Toulousain devient une option de luxe pour répondre aux exigences d’un rugby moderne où les blessures, l’intensité des matchs, et les imprévus dictent les adaptations. Galthié l’affirme : "La polyvalence, c'est bien, la spécificité, c'est bien aussi. C’est un équilibre."

Un banc taillé pour tous les scénarios

Opter pour un 6+2 sur le banc démontre une volonté de verrouiller les secteurs de combat tout en assurant une flexibilité maximale. Peato Mauvaka a été testé en troisième ligne, Charles Ollivon peut alterner entre numéro 8 et flanker, et Antoine Dupont, habituel numéro 9, a déjà glissé à l’ouverture.

"Si vous voyez la fin de match avec Antoine en 10, c’est parce que son potentiel nous le permet", souligne Galthié, qui peut compter sur des profils capables de répondre à des situations d’urgence, notamment en charnière.

Les meilleurs joueurs avant tout

Fabien Galthié reste clair : le critère premier de sélection reste la performance. "On prend les meilleurs joueurs français du moment pour nous", martèle-t-il. Ce pragmatisme s’inscrit dans une ambition sans compromis : "On fait toujours une équipe de France pour qu’elle soit la plus forte possible."

Thomas Ramos, désormais habitué à jongler entre les postes de 10 et 15, et Nolann Le Garrec, prometteur en 9, viennent compléter un effectif pensé pour toutes les éventualités. "Avec Nolann et Antoine, on a une charnière qui tient la route".

Ce choix de la polyvalence pourrait être décisif face à une équipe argentine redoutable, prête à exploiter la moindre faille. Avec cette philosophie, le XV de France affiche une confiance en ses capacités à s’adapter et à performer sous pression. Galthié l’a rappelé : "C’est la meilleure équipe de France du moment." Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits vendredi soir.