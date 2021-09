XV de France - Charles Ollivon de retour pour le Tournoi des 6 Nations 2022 ?

Victime d'une rupture des ligaments croisés fin mai dernier, le capitaine du XV de France pourrait finalement faire son retour plus tôt que prévu.

Au delà du jeu et des enjeux, la reprise du Top 14 sur nos écrans permet aussi de nous donner des nouvelles de garçons dont on en attendait depuis un moment maintenant. Les débuts de Ngani Laumape ou le retour en tant que titulaire d'Anthony Belleau en sont les premiers exemples. De même que l'apparition au micro du Canal Rugby Club de Charles Ollivon. Victime d'une rupture des ligaments croisés fin mai dernier puis opéré dans le courant du mois de juin, le capitaine du XV de France pourrait finalement faire son retour plus tôt que prévu. Sur l'antenne de la chaîne cryptée, le troisième ligne toulonnais a en effet parlé d'un retour "d'ici le début de l'année civile".

"Je ne suis ni médécin ni chirurgien, a plaisanté le grand Charles, mais on a évoqué un retour dans ces eaux-là". Dès lors, Fabien Galthié pourra-t-il compter sur son capitaine en vue du Tournoi 2022, alors nous en sommes très exactement à deux ans de la coupe du Monde 2023 à l'heure d'écrire ces lignes ? Ce qui paraissait impensable il y a encore quelques semaines paraît aujourd'hui tout à fait probable, grâce à la récupération rapide d'Ollivon. À condition qu'il ait pu se remettre en jambes du côté de Mayol avant le 6 février, date du début de la compétition pour les Bleus...