XV de France. Avenirs connus pour Servat et Edwards après ceux de Labit et Ghezal

Selon le Midi Olympique, le coach des avants et celui de la défense serait sur le point de prolonger avec les Bleus. Ils emboiteraient donc le pas de Galthié.

Le dernières nouvelles ont-elles poussé la FFR à activer le pas ? Toujours est-il que dans la foulée de la signature de Laurent Labit et Karim Ghezal au Stade Français, la Fédération aurait enfin décidé de prendre des décisions concernant les prolongations des membres de son staff. Ainsi, le Midi Olympique croit savoir aujourd'hui que William Servat et Shaun Edwards auraient décidé d'accepter la proposition faite par leur employeur. De fait, l'éminent entraîneur des avants et son homologue de la défense devraient signer leur nouveau contrat dans les prochains jours, et prolonger jusqu'en 2027 avec les Bleus.

Une excellente nouvelle pour le XV de France, dont les coulisses sont assez animées depuis quelque temps. Quant à Thibault Giroud, pas de changement : malgré sa séparation avec le Racing d'un accord commun, le directeur de la performance des Bleus ne devrait pas être finalement rapatrié par les Tricolores, de ce que le Midol en sait, pour l'heure. Au moment d'écrire ces lignes et alors que l'on cherche toujours le boss des préparateurs physique des Bleus, c'est Nicolas Jeanjean qui pourrait être promu. Pour rappel, l'ancien ailier ou arrière est dans le staff de Fabien Galthié depuis la prise de fonction de ce dernier.