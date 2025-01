XV de France. Non-lieu, blessures et opportunités : Galthié ouvre la porte à Jegou et Auradou

Ce mercredi, Fabien Galthié dévoilera la liste des 42 joueurs qui prépareront le Six Nations. Oscar Jegou et Hugo Auradou devraient en faire partie...

Le sélectionneur Fabien Galthié s'apprête à dévoiler la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations. Et deux noms pourraient bien faire leur grand retour : Hugo Auradou et Oscar Jegou. Éloignés des terrains internationaux après leur mise en cause dans une affaire de viol présumé en Argentine, les deux jeunes joueurs voient l’horizon s’éclaircir, à la fois sportivement et judiciairement.

Des cadres en devenir ?

Hugo Auradou, deuxième ligne de Pau, et Oscar Jegou, troisième ligne du Stade Rochelais, font partie de cette nouvelle vague de talents que Fabien Galthié compte intégrer dans son système. Alors que les Bleus affrontent un Tournoi des Six Nations relevé, les retours des deux joueurs seraient un atout. Leur performance récente en club plaide en leur faveur, et leur absence prolongée sous le maillot bleu n’a visiblement pas fait oublier leur potentiel.

« Aujourd’hui, il y a un non-lieu, clair et évident. Donc à partir de ce moment, on considère qu’ils sont innocents et sélectionnables », a déclaré Fabien Galthié au micro du Super Moscato Show sur RMC.

Ces propos du sélectionneur ouvrent la porte à une réintégration d’Auradou et Jegou dans le groupe France. Une décision qui, selon la Fédération française de rugby, s’inscrit dans une logique de « performances sportives et de présomption d’innocence ».

Un rappel dû aux absences ?

Avec les absences de joueurs comme Charles Ollivon ou Alexandre Roumat, tous deux blessés, la troisième ligne reste un chantier prioritaire pour le staff des Bleus. Dans ce contexte, Oscar Jegou, en grande forme avec La Rochelle, pourrait apporter son explosivité et son efficacité dans les rucks.

De son côté, Hugo Auradou représente une option sérieuse en deuxième ligne, avec un profil moderne et mobile. Si le Palois retrouve la confiance du staff, il pourrait s’inviter dans une liste élargie à 42 joueurs. Cependant, son cas pose question. Contrairement à Jégou, il semble légèrement derrière la concurrence à son poste (Woki, Cazeaux, Taofifenua). Sans parler des tauliers Meafou et Flament. Une réintroduction lors de la tournée d’été, moins médiatisée que le Tournoi, pourrait être plus douce pour le joueur.

Une affaire encore en suspens

Pour rappel, les deux joueurs avaient été accusés de viol aggravé en Argentine lors de la tournée estivale du XV de France. Le 10 décembre dernier, la justice argentine avait prononcé un non-lieu en première instance, estimant que « l’infraction pénale n’était pas constituée ». Mais la plaignante a depuis fait appel.

Ce recours sera examiné les 10 et 11 février à Mendoza, et pourrait théoriquement relancer la procédure judiciaire. Cependant, la Fédération, tout comme Fabien Galthié, semble considérer ce non-lieu comme suffisant pour valider leur retour.

« Ça a été tellement difficile de traverser cette période en Argentine », a confié Galthié, avant de rappeler : « Ce n’est pas un épiphénomène, c’est aussi une évolution dans notre société et notre sport. »

Le Tournoi en ligne de mire

Le Tournoi des Six Nations commence le 31 janvier au Stade de France face au Pays de Galles. Avec Auradou et Jegou potentiellement dans le groupe, les Bleus pourraient compter sur deux jeunes déterminés à prouver qu’ils méritent leur place sur le terrain, et à tourner définitivement la page.