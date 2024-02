XV DE FRANCE. Après Cabrel ou Deschamps, les Bleus reçoivent la visite d'un personnage délirant

Les Bleus ont reçu Michael Youn à Marcoussis ce mercredi. L'occasion de moment de partage et de rigolade.

C'est une habitude qu’avait prise Fabien Galthié et son staff régulièrement, durant les rassemblement du XV de France, lors des premières années de son mandat. Et qu’on est contents de revoir à l’hiver 2024, pour l’instant plus froid que les précédents, à Marcoussis.

Celle de recevoir la visite de personnalités, qu’elles soient issues du monde du sport, de la culture ou de la politique. Ainsi, on se souvient que Francis Cabrel, Jean Dujardin, Yannick Noah ou encore Didier Deschamps étaient déjà venus rencontrer les Bleus et partager leur expérience avec eux.

Certaines expériences furent d’ailleurs de véritables moments marquants, à l’image des chansons de Cabrel, reprises par l’essentiel du groupe France, en grande partie issu du Sud-Ouest.