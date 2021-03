WTF. Découvrez comment Manu Tuilagi soigne son tendon d'Achille

Le puissant trois quart centre anglais est éloigné des terrains depuis l'automne 2020. Bientôt de retour sur les près, il soigne sa blessure d'une manière originale.

La nouvelle était tombée au début du mois d'octobre dernier. Alors tout juste transféré à Sale, le puissant centre du XV de la Rose Manu Tuilagi se blessait gravement lors d'une rencontre face à Northampton. Diagnostic ? Une déchirure du tendon d'Achille. Forfait pour l'Autumn Nations Cup et le Tournoi des 6 Nations, le joueur d'origine samoane est désormais sur les chemins du retour. Le site SixNationsRugby indique qu'il devrait encore observer une convalescence d'une durée de deux mois, avant de pourquoi pas participer à la Tournée des Lions si cette dernière a lieu.

Cependant, outre sa blessure longue durée, c'est sa rééducation qui étonne. Toujours pour SixNationsRugby, son entraîneur aux Sale Sharks Alex Sanderson explique que Tuilagi retrouve peu à peu des sensations notamment grâce à la salsa ! Oui vous avez bien entendu. Vous aussi avez du mal à imaginer ce colosse s'adonner à quelques pas de danse ? Et pourtant : ''Manu marche et apprend la salsa, croyez-le ou non. Si tu peux faire de la randonnée et de la salsa, tu n'es pas loin de pouvoir reprendre le rugby'', précise Sanderson avant de poursuivre : ''La salsa, c'est pour sa cheville et il y a une femme d'un des joueurs qui effectue des tests Covid pour pouvoir lui donner des cours. Alors il apprend''. Son entraîneur d'ailleurs nous en dit un peu plus sur peut-être l'une des nouvelles passions de son joueur : ''Il va nous faire un spectacle dans cinq semaines. Je ne l'ai pas vu danser encore, mais il a de bons appuis pour un mec aussi costaud.''

Enfin, selon Sanderson, cela ne fait aucun doute, Manu Tuilagi rejouera avant la fin de saison : ''Il lui faudra encore sept ou huit semaines. Il rejouera cette saison, ça c'est sûr. J'ai fait une randonnée de 7,5km à Macclesfield avec lui le week-end dernier et il était en grande forme''. Il faudra patienter donc encore un peu avant de revoir Manu Tuilagi sur un terrain de rugby. Pour le plus grand bonheur des défenses adverses.