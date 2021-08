WTF - De retour aux affaires, la légende irlandaise Rob Kearney ''change'' de sport !

Après une pige en Australie, l’ancien arrière du XV du Trèfle, Rob Kearney, retourne à ses origines avec son premier club... de football gaélique !

Le joueur était solide et son palmarès l’est tout autant. Rob Kearney a pris sa retraite internationale il y a maintenant deux ans, à la suite de la Coupe du Monde. Cependant le quadruple vainqueur du Tournoi des VI Nations n’en a visiblement pas fini de tâter la balle. Qu’elle soit ovale ou non. Après une petite pige en Australie, à la Western Force plus précisément, il vient de reposer ses valises sur le sol de son Irlande natale. Plein de ressources, le joueur a même enfilé de nouveaux les couleurs de son tout premier club. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du Cooley Kickhams G.F.C., un club de football gaélique !

Cool to see Rob Kearney back playing GAA for Cooley Kickhams in Louth. pic.twitter.com/DoDfhK3dCN — The Loose Head (@TheLooseH) August 11, 2021

En effet, l’ancien numéro 15 avait commencé le sport en jouant au football gaélique, sport très populaire en Irlande. Il s'est ensuite dirigé vers le rugby à XV, réalisant la quasi-totalité de sa carrière au Leinster où il remporte 4 Champions Cup et 6 Pro 14. Petite spécificité, le football gaélique est un sport obligatoirement amateur et strictement réservé à ces derniers, chaque joueur est obligé de jouer pour le comté dont il est originaire. Ainsi, le retour de l’ancien professionnel du ballon ovale est un petit évènement dans le comté de Louth. Le secrétaire du club, Brian Rafferty, s’est exprimé sur le retour du joueur auprès de la BBC :