Vos Matchs de Rugby Toulouse/Sharks et Stade Rochelais/Saracens à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le programme rugby de la semaine avec les quarts de finale de la Champions Cup et de Challenge Cup ainis que la Pro D2. Un week-end riche en matchs de rugby.

Nouveau week-end de matchs couperets avec les quarts de finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Deux clubs de Top 14 sont encore en lice pour le titre majeur : le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Les deux formations tricolores ont la chance de recevoir. Mais la tâche ne sera pas facile pour autant avec la réception des Sharks et des Saracens. En Challenge Cup, on pourrait très bien avoir une finale 100 % tricolore puisque Toulon et Lyon s'affrontent tandis que Clermont ira chez les Scarlets. Matchs à enjeux également en Pro D2 avec notamment le choc entre Grenoble et Mont-de-Marsan. Pour l'heure, les Isérois, qui reçoivent, sont deuxièmes et donc qualifiés pour les demies. Mais les Montois les talonnent. Cette fin de saison s'annonce à suspense.

Champions Cup - Quarts de finale

Vendredi 7 avril



Leinster vs Leicester à 21h sur BeinSports Max 8

Samedi 8 avril

Toulouse vs Sharks à 16h sur France

Exeter vs Stormers à 18H30 sur BeinSports 2

Dimanche 9 avril



Stade Rochelais vs Saracens sur France 2 à 16h

Challenge Cup - Quarts de finale :

Vendredi 7 avril

Scarlets vs Clermont à 21h sur BeinSports 1

Samedi 8 avril



Toulon vs Lyon à 13H30 sur France 3

Trevise vs Cardiff à 16h sur BeinSport

Glasgow vs Lions à 21h sur BeinSports 2

Jeudi 6 avril

Nevers vs Colomiers à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade du Pré Fleuri

Vendredi 7 avril