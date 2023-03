Vos Matchs de Rugby Toulouse/Bulls et Irlande/France à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le programme rugby de la semaine est très riche avec les 8es de finale de la Champions Cup, la Pro D2 ainsi que la deuxième journée du 6 Nations féminin.

Très gros programme de rugby cette semaine avec le 6 Nations féminin et le déplacement de l'équipe de France en Irlande, mais aussi le début de la phase finale de la Coupe d'Europe. On joue ce week-end les 8es en match sec. Pas le droit à l'erreur donc pour les clubs de Top 14. Le Stade Toulouse et le Stade Rochelais reçoivent respectivement les Bulls et Gloucester, ce qui est un énorme avantage en vue des quarts. Montpellier devra se déplacer à Exeter en revanche. Pour rappel, six formations françaises sont aussi en lice en Challenge Cup avec notamment un choc franco-français entre Paris et Lyon. Il y aura donc un club du Top 14 en quart dans cette compétition, c'est une certitude. N'oubliez également pas la 26e journée de Pro D2 avec des matchs à enjeux en vue de la qualification pour les phases finales.

Champions Cup - 8es de finale

Vendredi 31 mars



Leicester vs Édimbourg à 21h sur BeinSports Max 4

Samedi 1er avril

Sharks vs Munster à 13H30 sur BeinSports Max 4

Stormers vs Harlequins à 16h sur BeinSports Max 4

La Rochelle vs Gloucester à 18h30 sur France 4

Leinster vs Ulster à 18H30 sur BeinSports Max 4

Dimanche 2 avril

Exeter vs Montpellier à 13h30 sur BeinSports 2



Toulouse vs Bulls à 16h sur France 2

Saracens vs Ospreys à 16h sur BeinSports 2

Challenge Cup - 8es de finale :

Vendredi 31 mars

Bristol vs Clermont à 21h sur BeinSports 1

Scarlets vs Brive à 21h sur BeinSports Max 5

Samedi 1er avril



Toulon vs Cheetahs à 13H30 sur France 3

Trévise vs Connacht à 16h sur BeinSports Max 10

Paris vs Lyon à 16h sur BeinSports 2

Lions vs Racing 92 à 18h30 sur BeinSports Max 5

Glasgow vs Dragons à 18h30 sur BeinSports Max 10

Cardiff vs Sale à 21h sur BeinSports Max 10

Jeudi 23 mars

Colomiers vs Mont-de-Marsan à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au Stade Michel Bendichou

Vendredi 24 mars

6 Nations 2023 féminin - 1ʳᵉ journée :

Samedi 25 mars

Irlande vs France à 16h15 sur France 2

Ecosse vs Pays de Galles à 18H30 sur France TV Sport

Dimanche 26 mars