Vos matchs de Rugby Leinster/Toulouse et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est un très beau programme de rugby qui attend les téléspectateurs ce week-end avec les demi-finales de Coupe d'Europe. Plusieurs clubs français sont en lice.

Le moment de vérité est presque arrivé pour les équipes encore en lice en Coupe d'Europe. Trois clubs du Top 14 peuvent encore atteindre la finale en Champions Cup. Et deux, Lyon et Toulon, visent aussi une place sur le sommet de l'Europe dans la Challenge Cup. Une chose est sûre, il y aura un représentant français en finale puisque La Rochelle et le Racing 92 s'affrontent dimanche. Avant cela, Toulouse sera retourné à Dublin pour y défier le Leinster après le Munster. Tout un programme pour le champion en titre.

Samedi 14 mai

Leinster vs Toulouse à 16h sur France 2 à 16h sur

Dimanche 15 mai

La Rochelle vs Racing 92 à 16h sur France 2

Challenge Cup - Demi-finales :

Samedi 14 mai

Wasps à 13h30 sur beIN Sport 1 Lyon vsà 13h30

à 21h sur France 4 Toulon vs Saracens à 21h sur France 4

Pro D2 - 30e journée : 30e journée :

Jeudi 12 mai