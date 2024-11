Vos matchs de Rugby France/All Blacks et Angleterre/Afrique du Sud à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après le Japon, c’est la Nouvelle-Zélande qui se dresse devant le XV de France. Revigorés par deux succès en Europe, les All Blacks se montrent prêts à défier les Bleus sur leur propre terrain.

Après un premier match largement maitrisé par le XV de France face au Japon, les Bleus de Fabien Galthié ont rendez-vous ce samedi avec le gros morceau de la tournée : la Nouvelle-Zélande.

L'Argentine aura tout du match piège pour les Tricolores. Mais avec ces All Blacks, on sait à quoi s'attendre. Les Néo-Zélandais, que l'ont pensé moribonds, restent sur deux succès en Angleterre et en Irlande.

Ils ne sont pas (encore) au niveau de leurs aînés en termes de jeu, mais ils ont montré qu'ils savaient comment gagner des matchs. D'aucuns diront que ce sont surtout leurs adversaires qui n'ont pas réussi à les gagner. Et il est difficile de leur donner tort.

Le réalisme et la difficile, sans oublier le défi physique, seront les clés de cette rencontre qui s'annonce relevée. Mais ce n'est pas le seul match de costauds du week-end.

Vendredi soir, c'est un alléchant Irlande vs Argentine qui donnera le coup d'envoi de cette nouvelle salve de chocs internationaux. Les Pumas ont battu toutes les meilleures nations du monde cette année.

Les Irlandais vont-ils enchaîner avec un deuxième revers de rang à la maison ? Ce n'est pas à exclure. Du côté de l'Angleterre, on cherchera à éviter la passe de trois. Mais la tâche s'annonce très ardue avec la venue des champions du monde sud-africains.

Dimanche, les Gallois voudront aussi relever la tête avec la défaite historique concédée face aux Fidji. Mais on ne donne pas cher de la peau du poireau face à des Wallabies en pleine confiance après leur succès à Twickenham.

TESTS :

VENDREDI 15 NOVEMBRE

Irlande vs Argentine à 21H10 sur Bein Sports 1

SAMEDI 16 NOVEMBRE

sur Bein Sports 1 Ecosse vs Portugal à 16h10

sur Bein Sports 1 Angleterre vs Afrique du Sud à 18H40

France vs All Blacks à 21H10 sur TF1

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

JEUDI 14 NOVEMBRE

VENDREDI 15 NOVEMBRE