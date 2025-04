VIDÉO. Vous vous souvenez de ce moment où Jiuta Wainiqolo donnait la nausée à la défense des Saracens ?

D’un slalom géant, l’ailier fidjien avait mystifié La Défense des Saracens et envoyait le RCT en finale de Challenge Cup.

En 2014, le RCT battait les Saracens en finale de coupe d’Europe. Une époque très lointaine où les deux équipes étaient alors au sommet de leur art.

Un autre temps, peut-on même avancer, quand on sait qu’il n’y a plus aucun joueur de part et d’autre qui jouera le Toulon vs Saracens de ce week-end, puisque les derniers Mohicans que furent Owen Farrell ou les frères Vunipola évoluent désormais tous en France, et que Mathieu Bastareaud est aujourd’hui dans le staff varois.

Bref, en 2025, après une décennie sans titre, le RCT est en train de se refaire la cerise, tandis que les Sarries, eux, continuent de dégringoler et demeurent bien loin de l’ogre européen qu’ils furent entre 2016 et 2019. Toulon s’annonce donc largement favori cette fois, d’autant que les Anglais se déplaceront sans leurs internationaux.

Jiuta Wainiqolo, ce Fidjien

Néanmoins, puisqu’il n’y aura probablement pas trop de suspens samedi si Toulon fait les choses dans l’ordre, on voulait profiter de cette affiche pour vous parler du dernier RCT/Saracens, joué en 2022.

Ce jour-là, en demi-finale de Challenge Cup, les supporters varois avaient eu le droit à du grand spectacle. Grâce à un doublé plein d’énergie de Gabin Villière, alors au sommet de son art, Mayol voyait les siens mener à la pause.



Mais le flegme anglais était toujours là et à l’heure de jeu, Farrell ramenait les siens à 2 points (18 à 16). Moment choisi par Jiuta Wainiqolo pour faire ce qu’il sait faire de mieux : slalomer dans les défenses.

Décalé à hauteur des 40 mètres, l’ancien septiste déposait 4 défenseurs anglais, entre vitesse et appuis, pour débloquer la situation et faire chavirer Mayol.

Toulon s’imposait 25 à 16 et rejoignait la finale de la Challenge Cup. Cette fois-ci, c’est pour une place en quart de finale que les coéquipiers de Baptiste Serin se battront. Et Wainiqolo sera bien évidemment titulaire…