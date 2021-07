VIDEO. Sur le podium olympique, les Fidjiens nous offrent un sublime chant plein d'émotions.

VIDEO. Regardez le magnifique essai qui envoie les Fidji vers le titre de champion olympiqueChampions olympiques de rugby à 7 pour la deuxième fois d'affilée, les Fidji ont toutes les raisons de faire la fête. La médaille d'or va donc faire son retour dans l'île du Pacifique, au terme d'un tournoi parfaitement maîtrisé, et terminé sur cette victoire en finale sur la Nouvelle-Zélande (27-12).

Pris par l'émotion dès les hymnes, les Fidjiens ont logiquement craqué, lors du coup de sifflet final. Mais de l'émotion, les hommes de Gareth Baber en ont à revendre. Et sur le podium olympique, médaille autour du cou, ces derniers ont fêté leur titre avec un magnifique chant.

Les frissons, comme dirait l'autre.

Just beautiful from the Fijian 7s team. #TokyoOlympics2020 #RugbySevens pic.twitter.com/EW4cEaQC3z