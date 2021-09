VIDEO. Le bel hommage de Fabien Galthié à Frédéric Michalak

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a rendu un hommage à son ancien coéquipier Frédéric Michalak sur le plateau du Canal Rugby Club.

Cet été, lors de la tournée des Bleus en Australie, Frédéric Michalak a intégré le staff des Bleus, lui qui s'était installé au sein du pays de l'Hémisphère sud pour accompagner dans un premier temps les Sydney Roosters. L'occasion pour l'ancien numéro 10 du XV de France de retrouver Fabien Galthié ou bien Raphaël Ibanez, qu'il a côtoyé en Bleu lors de la Coupe du Monde 2003. Invité du Canal Rugby Club, le sélectionneur des Bleus est d'ailleurs dans un premier temps revenu sur l'implication de Michalak lors de cette tournée. Fabien Galthié ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet : ''Je n'avais quasiment plus revu Fred depuis 2003 après la Coupe du Monde. On s'est revu en Australie. Il a d'abord été très bon, très présent mais en plus il a beaucoup donné. On aime bien passer du temps et raconter des histoires et Fred a été formidable. Il a apporté à nos joueurs qui sont jeunes, qui ne savaient pas trop où ils allaient mettre les pieds. Il les a vraiment accompagnés dans la préparation. Je me souviendrai longtemps du moment passé avec toi et bravo.''

Un bel hommage qui n'a pas laissé insensible Michalak, consultant pour le CRC : ''C'est touchant parce que finalement on se redécouvre. On s'est connu en 2003, mais finalement on ne se connaissait pas (sourire). On a joué au rugby ensemble, on a passé du temps ensemble à préparer une Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas''. L'occasion pour Fabien Galthié de rebondir, et de revenir sur justement ce fameux mondial australien de 2003 : ''Moi je terminais c'était ma dernière saison. J'étais amateur, je n'avais pas pris de licence. On a fait la finale avec le Stade Français en 2003, on est champions, je prends juste une licence mais je ne fais pas de contrat parce que la Coupe du Monde c'était mon dernier objectif, j'avais 34 ans. Et Fred t'avais 21 ans, tu débutais, et d'ailleurs ces expériences-là m'ont aidé à construire aussi notre façon de vivre, notre cadre de vie, cadre de jeu parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de joueurs avec qui j'étais en équipe de France et avec qui je n'avais pas passé assez de temps. C'est tellement important de bien se connaître et finalement on a rattrapé tout ça''.