VIDEO - Qu'a donné le dernier duel entre La Rochelle et le Racing 92 en phases finales ?

Retour en 2018/2019, avec le dernier affrontement des deux équipes en phases finales, avant la demi-finale de ce week-end.

Le contexte

Le Stade Rochelais fait son retour en phases finales du TOP 14. Demi-finalistes en 2017 mais pas qualifiés en 2018, les Maritimes viennent de terminer à la 5e place du classement, à trois points de leur adversaire du jour. C'est donc le premier barrage de leur histoire.

En face, le Racing 92 s'avance comme favori. Parce qu'il évolue à domicile, et parce qu'il sort globalement d'une saison convaincante en championnat mais aussi sur la scène européenne (éliminé en 1/4 mais premier d'une belle poule avec l'Ulster et les Scarlets). Pour l'anecdote, les Ciel et Blanc reçoivent à Yves-du-Manoir plutôt qu'à la U Arena, cette dernière étant prise par les concerts de Mylène Farmer.

A noter que le vainqueur de ce barrage connaît déjà son adversaire : le Stade Toulousain, premier à l'issue de la phase régulière, et directement qualifié pour les demi-finales.

Le match

La première période est pauvre, cadenassé. Sur un coup de pied dans les 22, Teddy Thomas a l'occasion de marquer en coin... Mais c'est à peu près tout. A l'inverse, La Rochelle se montre réaliste. Ihaia West passe trois pénalités, puis une quatrième à deux minutes des citrons. Si Machenaud lui répond, le score est de 12 à 3 à la pause.

Dans le second acte, les Racingmen ne donnent jamais l'impression de pouvoir l'emporter. Pire, l'essai d'Arthur Retière (52e), après un travail monumental de Geoffrey Doumayrou, enterre les espoirs banlieusards. L'essai tardif de Leone Nakarawa n'y change rien.

Monsieur Raynal siffle la fin de la rencontre. Score final, 19 à 13. La Rochelle est en finale.

Le résumé vidéo