VIDEO. PROD2. En janvier dernier, la vorace US Dax allait gagner à Grenoble au terme d'une remontada folle

Au cœur de l’hiver, l’US Dax avait fait basculer sa saison en allant l’emporter à Grenoble. Les Landais peuvent-ils refaire le même exploit ?

C’est un match qui peut être considéré comme l’un des tournants de la saison des Dacquois. En janvier dernier, alors que l’USD affiche déjà un bilan prometteur mais que la zone de relégation n’est, comptablement, pas encore si loin, les coéquipiers de J-B Barrère prennent les choses en main.

PROD2. Affaiblie, l’US Dax peut-elle vraiment aller rafler la mise à Grenoble ?Une semaine après la rouste (mais prolifique : 54 à 26) encaissée à Provence Rugby, les Landais rentrent quelques cadres et vont l’emporter à Grenoble. Pourtant, tout était très mal embarqué pour eux, menés dans l’Isère jusqu’à 24 à 6 après la pause, suite à des essais de Javakhia, Massa et un exploit de Manu.



Mais le tempérament et la fougue des promus allaient, comme toujours cette saison, les remettre dans le droit chemin. Sur une situation un petit peu confuse, Paul Ravier mettait le produit local Théo Gatelier sur orbite, et ce dernier marquait après une course de 40 mètres pour relancer les siens (24 à 13).



Dès lors, les Rouge et Blanc poussaient de plus en plus fort et l’apport de leur banc faisait la différence : le demi de mêlée remplaçant Reteau trouvait la faille par deux fois suite à un travail de ses avants. Grenoble ne marquerait plus le moindre point et à la 78ème minute, le score affichait un improbable 24 à 27 pour Dax. Comme quoi, le culot paye !



Bis repetita en barrage ?



Alors, les Landais peuvent-ils rééditer pareil exploit ce jeudi soir ? En barrage de ProD2, tout sera différent, d’autant qu’on l’a dit, certains éléments importants comme le capitaine Barrère, mais aussi Singer seront absents, tout comme Mamea Lemalu où ces mêmes Ravier et Gatelier, décisifs au match retour.



D’autant qu’en face, Grenoble se présentera en pleine bourre et avec l’essentiel de ses cadres, malgré les blessures de ses ailiers Qadiri et Hulleu, et la suspension de Dridi.





Mais cette saison, les "remplaçants" ont souvent montré leur capacité à élever leur niveau à chaque fois qu’on leur en donnait l’occasion. Qui se déplacera néanmoins avec une équipe bien solide et une gniaque intacte au Stade des Alpes. Histoire de rêver encore un peu plus, le temps d’un match au moins…