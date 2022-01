VIDEO. PRO D2. Lucas Blanc mystifie la défense de Mont-de-Marsan et Nevers fait tomber le leader

Mont-de-Marsan a subi la loi de Nevers au stade du Pré Fleuri en Pro D2. Sa première place est désormais en danger. Oyonnax pourrait en profiter.

Presque inimaginable il y a quelques semaines. Mont-de-Marsan pourrait perdre sa première place aux dépens d'Oyonnax, qui se déplace sur la pelouse de Carcassonne ce vendredi. Battu largement par Nevers (27-6), ce dernier monte provisoirement à la 4ᵉ place du classement et confirme ses intentions de jouer les phases finales du championnat.

Les Landais défaillants en conquête

Les hommes de Patrick Milhet subissent un coup d'arrêt. Eux si impériaux et superbes lors de la phase aller, ils ne furent que l'ombre d'eux-mêmes durant 80 minutes. Au contraire de Nevers, entreprenant et récompensé de trois essais. Dont celui de Lucas Blanc, qui d'un crochet intérieur, a passé en revue la défense montoise aux abois. Les choix des Neversois d'aller en touche au lieu de tenter la pénalité leur ont été bénéfiques. Et rarement nous avons vu Mont-de-Marsan malmené à ce point physiquement cette saison. À l'image de Issam Hamel et Joris Cazenave qui concluaient deux ballons portés du paquet d'avant bourguignon en deuxième mi-temps.