VIDEO. PRO D2. Ce très vilain geste méritait-il une sanction plus sévère ?

Le week-end dernier, Rouen a créé l’exploit en venant s’imposer face à Vannes au stade de la Rabine. Un match également marqué par un très mauvais geste sur Gratien, l’ailier vannetais.

C’était la sensation du week-end en PRO D2. Rouen, plus que jamais dans la course au maintien, est allé s’imposer sur la pelouse de Vannes, qui avait encore quelques espoirs de qualification. C’était sans compter sur la détermination et l’opportunisme des Rouennais qui allait réaliser un match quasi parfait. Les Vannetais entament la partie parfaitement avec un magnifique ballon porté qui finira dans l’en-but adverse. Les Rouennais, opportunistes, répondent par une interception et deux pénalités avant de réaliser un magnifique mouvement collectif conclu par le troisième ligne N’diaye. Au retour des vestiaires, les Bretons se mettent au diapason et inscrive un essai copié-collé du premier. Quelques minutes plus tard, sur une magnifique passe sautée de son ouvreur, Gratien, l’ailier vannetais, plonge dans l’en-but, mais est percuté en plein vol et perd le contrôle du ballon.

Une intervention de la part de l’ouvreur rouennais plus que limite. L’arbitre demande alors la vidéo, on voit le Rouennais percuter Gratien en l’air, au niveau du cou et sans utiliser les bras. L’ouvreur Waite se voit donc adresser un simple carton jaune par l’officiel de la rencontre en plus de l’essai de pénalité. Une décision qui pourrait sembler assez légère au vu des images. Lors des week-ends passés, des cartons rouges ont été distribués pour des gestes moins impressionnants que celui-là.

En revanche, grâce à cette victoire, Rouen prend 4 longueurs d’avance ô combien importante sur l’US Bressane, 15e et deuxième relégable. Vannes, a contrario, a très certainement condamné ses espoirs de qualification. Placés à la 11e marche du classement, les Vannetais accusent 13 points de retard sur Colomiers, dernier qualifiable.