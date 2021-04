VIDEO. En 2005, trois clubs français s’était déjà qualifiés pour les demi-finales de la coupe d’Europe

Des demi-finales avec trois formations françaises sur les quatre qualifiés ? C'est déjà arrivé.

Depuis la création de la coupe d’Europe en 1995, à trois reprises, trois clubs français se sont qualifiés en demi-finale en même temps. La dernière en date ? 2005. Cette année-là, le Stade Toulousain, le Stade Français Paris et le Biarritz Olympique parviennent à se hisser en demi-finale de la coupe d’Europe, après avoir fini premier de leur poule respective.

Retour sur les phases finales de cette édition 2005.

Les quarts de finale :

En quart de finale, on retrouve ces seuls et trois mêmes clubs français. Toulouse est le premier à disputer son quart, et ne fait qu’une bouchée des joueurs de Northampton en se qualifiant pour les demis, sur le score de 37 à 9 au Stadium de Toulouse.

Le Stade Français, lui, ridiculise les Newcastle Falcons au Parc des Princes, avec 40 points d’écart, pour un score fleuve : 48 à 8.

Le Biarritz Olympique affronte la province irlandaise du Munster, pour le dernier quart de finale. C’est d’ailleurs le match le plus âpre et le plus serré. Au stade d’Anoeta à Saint-Sébastien (Espagne), les Biarrots se qualifient grâce à la botte de Dimitri Yachvili, qui inscrit la quasi-totalité des points de son équipe : 19 à 10.

Les demi-finales :

Trois semaines plus tard, c’est l’heure du choc entre le Stade Français et le Biarritz Olympique, pour le premier match du carré finale. Le choc tient toutes ses promesses et le match est, encore une fois, plus que serré. Après un duel de buteurs entre Yachvili et Fillol, Damien Traille inscrit un essai pour les Basques et permet de creuser l’écart. Sauf que dans la foulée, Fillol, encore lui, marque un essai et le transforme. L’espoir est relancé côté parisien : 13 à 19. Et d’un coup, Dominici surgit et inscrit l’essai du bout du bout à la 89e ! Les Stadistes se qualifient et le B.O échoue au même stade de la compétition que l’an passé.

Pour le dernier match des demis, Leicester Tigers affronte le Stade Toulousain. Ce match-là est beaucoup moins tendu que le précédent et Toulouse s’affirme en se qualifiant, en Angleterre, sur le score de 19 à 27, malgré un essai britannique à la dernière minute.

La finale :

Une nouvelle fois encore, cette finale, au stade de Murrayfield, est très serrée. Aucun essai dans cette partie, mais un duel de buteurs entre Skrela et Elissalde. À la fin du temps réglementaire, on reste sur un score de parité. Mais dans les prolongations, c’est Michalak qui va sortir la botte héroïque et inscrire 6 points (une pénalité et un drop) pour offrir le titre aux Rouge et Noir. Leur troisième en coupe d’Europe, qui fait du Stade Toulousain le club le plus titré en Europe...

À noter, également, que sur les deux autres éditions où trois clubs français se sont qualifiés, c’est la première fois qu’un club français est champion d’Europe. D’ailleurs, le Stade Toulousain est encore en lice pour remporter la Champions Cup cette année. Peuvent-ils rééditer l’exploit de 2005 ? Pour le savoir, rendez-vous le 2 mai, pour l’affiche entre Toulouse et l’UBB.

