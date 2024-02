VIDÉO AMATEUR. Un Néo-Zélandais réalise un des plus beaux gestes de la saison en Fédérale 1 !

Eh oui, nos championnats fédéraux ont du talent en France ! Lors d'une rencontre de Fédérale 1, un joueur d'origine néo-zélandaise a réalisé un bijou de chistera.

Une chistera venue tout droit de Nouvelle-Zélande

Bien que la Nationale 1 et la Nationale 2 aient été créées, la Fédérale conserve son lot de talents, et les matchs sont le théâtre de gestes spectaculaires. Pour l'occasion, les leaders de la poule 2, l'US Issoire, ont reçu le 4 février dernier, Grasse.

Au terme d'une rencontre à sens unique, l'équipe voisine de Clermont a largement gagné 78 à 7, avec pas moins de 13 essais inscrits au total ! Si l'après-midi a été longue pour les joueurs de Grasse, ceux d'Issoire s'en sont donné à cœur joie !

Une action a d'ailleurs été mise en avant, et plus particulièrement un geste, de grande classe ! Après un coup de pied rasant dans la profondeur, l'ailier Kurt Heatherley s'est emparé le premier de la balle, pour une fraction de seconde ! Ce dernier a réceptionné le cuir, puis, dans le même temps, a livré une chistera décalant parfaitement son arrière.

Ce dernier n'avait alors qu'à fixer le dernier défenseur, et envoyer l'ailier, William Thooris, à l'essai. D'ailleurs, ce même ailier a inscrit un doublé dans le match. Nous vous mettons la vidéo ci-dessous.

Kurt Heatherley, le phénomène néo-zélandais

Du haut de ses 1,92m, Kurt Heatherley est un visage bien connu en Fédérale 1 ! Ancien joueur professionnel de football australien, ce dernier possède deux carrières différentes.

La première s'est faite en Australie, pour le Hawthorn Football Club, une équipe évoluant dans l'Australian Football League (AFL). Il a également porté le maillot de la Nouvelle-Zélande dans ce sport. Après quatre ans en tant que défenseur, Heatherley s'est essayé au rugby, et a rejoint Auckland pour jouer dans le championnat provincial de Nouvelle-Zélande. Ce n'est qu'en 2021 qu'il rejoint la France.

Depuis deux saisons, Heatherley fait le bonheur des supporters d'Issoire, et ses performances ne sont pas passées inaperçues dans la région ! Cette année, l'ASM a jeté un œil à l'ailier longiligne, et l'a même sélectionné pour plusieurs étapes du Supersevens !

Au club, tout le monde semble apprécier le joueur de 29 ans, qui donne d'ailleurs un coup de main à l'école de rugby, et intervient régulièrement chez les plus jeunes. Son manager avait dit à son sujet : "Humainement, il est top. Il s’est intégré au club et à notre projet avec humilité." (La Montagne)

