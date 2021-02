VIDEO. 6 Nations 2021. Tous les essais de la démonstration irlandaise en Italie (10-48) !

Sans forcer, le XV du Trèfle est venu à bout d'une faible équipe d'Italie pour le premier match de la 3e journée du 6 Nations.

N'en déplaise à ses détracteurs, l'Italie a sa place dans le Tournoi des 6 Nations. Mais les défenseurs de la cause italienne le reconnaîtront facilement : la Squadra Azzurra poursuit son chemin de croix, et rien ne semble pouvoir inverser la spirale négative. A Rome, les hommes de Franco Smith se sont (encore) inclinés, et l'addition est salée, 48 à 10.

Vous avez manqué le match ? On vous propose de découvrir un à un les essais, à commencer par celui de Garry Ringrose dès la 10e minute de jeu.

Après un long jeu au près, l'Irlande trouve la faille sur l'extérieur grâce à Garry Ringrose. Italie 3 - Irlande 10 après la transformation de Johnny Sexton. #ITAvIRE #6Nations2021



Vingt minutes plus tard, Hugo Keenan nous sort de notre sieste hebdomadaire en déchirant le rideau italien. La course dans l'intervalle entre deux défenseurs est parfaite, et ça fait mouche.

Très belle percée des Irlandais qui trouvent des espaces dans la défense italienne.



Plein d'alternance, les Verts ont (une fois n'est pas coutume) essayé d'enchaîner en envoyant du jeu. Et la défense fébrile des Italiens a permis à Will Connors de finir à dame.

Superbe action pour les Irlandais conclue en bout de ligne par Will Connors, ça fait 3-25, l'Italie est loin ! #ITA-IRE #6Nations2021



Vous attendiez la réaction des locaux ? Elle est venue juste avant la mi-temps grâce au Sud-Africain d'origine, Dreyer. A la baguette ? L'ouvreur Garbisi, qui mériterait probablement d'évoluer dans un collectif plus fort.

Après un long temps fort, Meyer finit par trouver la faille en coin. Garbisi transforme, ça fait 10-25 à la mi-temps entre l'Italie et l'Irlande !



Mais dès le début du second acte, CJ Stander inscrivait en force le 4e essai de l'équipe. Celui du bonus !

A peine revenu des vestiaires, le XV du Trèfle fait plier la défense italienne avec une séquence au près, CJ Stender aplatit ! 10-32 ! #ITAvIRE #6Nations2021



En Irlande, les 3e lignes poussent sur les arbres, et Will Connors continue de se faire un nom. C'est le doublé, et le score enfle.

Bel effort collectif après la touche et c'est encore Will Connors qui marque. 10-41 après la transformation de Sexton!

L'Irlande déroule en fin de match. #ITAvIRE #6Nations2021



Malgré deux essais refusés, l'Irlande ira une sixième fois derrière la ligne d'en-but grâce à Keith Earls, bien servi par Jonathan Sexton.