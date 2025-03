UnBonMaillotRugby.Com déniche 5 maillots qui transpirent encore les essais d’anthologie entre la France et l'Irlande

Certains maillots transpirent l’histoire. Et entre la France et l’Irlande, chaque essai légendaire en a fait un morceau de légende. Petit voyage cousu main. avec Un Bon Maillot Rugby.

Les affrontements entre le XV de France et l’Irlande dans le Tournoi à cinq puis six équipes, c’est bien plus qu’une simple rivalité sportive. C’est une histoire cousue dans le textile, une succession de coups d’éclat où le style vestimentaire de chaque époque en dit long sur la philosophie des équipes. Parce qu’un essai légendaire, c’est aussi une question de maillot mythique.

Alors, sortez les crampons boueux, on vous embarque dans une rétrospective textile et rugbystique à travers 5 essais qui ont marqué les esprits et les époques. Et surtout, à travers les maillots qui les ont accompagnés. Du coton trempé des 80s aux secondes peaux ultra-tech d’aujourd’hui, voici notre Top des maillots des meilleurs essais entre la France et l’Irlande.

1986 – Sella, et le Coq vintage

67 secondes et 22 passes, un bijou d'action collective made in french flair, sous le regard d’un Parc des Princes debout. A l'époque, seules cinq nations s'affrontaient. Et c'est la France qui l'avait emporté, ex aequo avec l'Écosse.

Le maillot ?

Le Coq Sportif signe un chef-d’œuvre d’époque : bleu roi éclatant, col blanc épais com coq brodé dodu et fier. 100 % coton, 100 % charme, et 100 % inconfort une fois trempé. Ce maillot transpire l’authenticité.

Crédit image : sport-vintage.com

1997 – Venditti et le coton crépusculaire

Sur le pré de Lansdowne ong>, Venditti s’offre un essai en force après avoir fait le spectacle en bord de touche. Une réalisation qui sent le vieux Tournoi à cinq équipes. L'ailier avait claqué un triplé ce jour-là.

Le maillot ?

On passe à un bleu plus foncé, un col blanc qui résiste encore à la modernité, et surtout ce tissu qui pèse une tonne après trois plaquages dans la gadoue. Une relique d’avant l’ère polyester, parfaite pour un musée… ou une soirée raclette entre nostalgiques.

Crédit image : sport-vintage.com

2007 – Clerc se sent pousser des ailes

Dans un dernier baroud d'honneur, et alors qu'ils sont menés, les Bleus repartent à l'assaut de l'en-but irlandais. Vincent Clerc déchire la défense irlandaise sur un coup de génie dont il a le secret et offre la victoire aux Bleus.

Le maillot ?

Avant la fameuse diagonale qui traverse la poitrine, Nike avait déjà surpris les supporters avec une évolution de la tunique du Mondial 2003. Les bandes blanches ont pris encore plus d'importance et font penser à des ailes dans le dos des joueurs.

Crédit image : gabbavintage.com

2000 – La révélation BOD

O’Driscoll slalome dans la défense française comme un môme sur la plage de Galway.

Le maillot ?

C’est le vert classique par excellence. Trèfle vintage brodé, col blanc bien large comme les manches, et ce coton épais qui gratte autant qu’un pilier en fin de carrière. Pure tradition irlandaise, zéro concession à la mode. Un maillot qui accompagne l’éclosion d’une légende vivante.

Crédit image : classicrugbyshirts.com

2023 – Keenan et la machine irlandaise

Combinaison parfaite en sortie de mêlée, Keenan transperce et plonge. Les Irlandais sont injouables et remportent le Grand Chelem devant la France. Son premier titre depuis 2018.

Le maillot ?

Toujours chez Canterbury, on est en présence d'un maillot qui fait penser à une seconde peau avec des détails subtils incrustés dans le tissu, ainsi que différentes teintes de vert. Un maillot qui sent la n°1 mondiale attitude, avec son col relevé.

Crédit image : therugbyshop.co.uk

Maillot, histoire et émotion

Vous l’aurez compris, dans le rugby, un essai, c’est une histoire. Mais le maillot qui l’accompagne, c’est souvent la véritable madeleine qui fait chavirer les souvenirs. Alors la prochaine fois que vous mettez votre vieux maillot troué de 2007 pour regarder France-Irlande, rappelez-vous : vous ne portez pas juste un bout de tissu. Vous portez un morceau de légende.