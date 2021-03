TUTO. Comment faire des gaufres maisons à la Française ?

Les gaufres sont revenues sur le devant de la scène et en grand gourmand, on ne pouvait pas vous donner nos petites astuces.

Si vous tapez "gaufres" dans la barre de recherche google, vous tombez directement sur des dizaines de recettes de gaufres en tout genre. On trouve même la recette de Cyril Lignac dans les premières propositions. Mais ce n'est pas parce que tu as une émission avec Mercotte que tu es forcément un spécialiste de la gaufre. Cependant, si vous tapez "gaufre" et vous tombez sur une bagarre de Bordeaux-Bègles, c'est que vous êtes sur notre site.

Il faut d'abord se demander combien de personnes vont en manger et combien ces personnes engloutissent de gaufres. Généralement, un seconde ligne de 3e série est un grand amateur de gaufres et il est capable d'en manger tous les dimanches si l'occasion se présente. Mais aucunement lors d'un brunch. Il faut donc de la farine, base essentielle de toute chose. Des oeufs et des yeux pour vérifier qu'il n'y ait pas de grumeaux. Le lait viendra en faire une pâte homogène qui comblera les plus gourmands. Si votre alimentation est sans gluten je tiens tout d'abord à saluer votre courage et votre détermination à supprimer tout aliment comestible de votre régime.