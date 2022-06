TRANSFERTS. Avec son recrutement TOP 14, Oyonnax va-t-il rouler sur la PROD2 l'an prochain ?

Fort de 8 recrues toutes ou presque du niveau de l'élite hexagonale, Oyonnax devrait faire figure d'ogre de la ProD2 la saison prochaine.

Disons que c'est une manière d'afficher ses ambitions. À en croire le recrutement annoncé par l'US Oyonnax, la saison prochaine devrait être belle du côté du Haut-Bugey. Qualifiés pour les demi-finales cette année, les joueurs de l'Ain étaient tombés face à plus fort qu'eux, en l'occurrence l'Aviron Bayonnais, seul promu à l'étage supérieur pour le futur exercice. Le club ne voudrait pas revivre pareille situation ? C'est en tout cas ce que laisse à penser le mercato XXL qu'est en train de réaliser Oyo. Jugez plutôt : pour l'an prochain, malgré 13 départs du groupe pro, 8 joueurs ont déjà signé à l'heure d'écrire ces lignes. Et non des moindres, puisque TOUS proviennent soit du Top 14, soit du Premiership, ou bien sont de vrais cadres de la ProD2, à l'exception peut-être du pilier vannetais Antoine Abraham.

Pour le reste, nombreux seront des cadors de l'antichambre de l'élite française. L'on pense déjà au cousin des Taofifenua, Filimo, et ses 140 matchs professionnels (pour 15 essais) en France. Accompagné du très bon Wandrille Picault et du polyvalent Hugo Fabrègue (USON), il viendra remplacer avec vigueur les partants du poste que sont Taieb, Herjean ou Sacha Zegueur, donnant une touche de puissance supplémentaire à cette 3ème ligne où trône Rory Grice en numéro 8. Et puisque l'on parle de polyvalence, comment ne pas évoquer Steve Mafi et son arrivée dans le 01 ? En provenance des London Irish, l'ancien castrais peut toujours aussi bien jouer du numéro 4 au 8. À 32 ans désormais, il demeure peut-être un poil moins impact player que par le passé mais reste ce garçon aux qualités athlétiques hors normes (2m01 pour 112kg), capable de breaker n'importe quel rideau défensif adverse. En ajoutant la venue de Victor Lebas, le seconde latte du CA Brive, vous avez tout pour le pack.

Vifs, réactifs ou simplement bons mathématiciens, vous nous direz alors que l'Oyonnax ne verra que 2 recrues arriver derrière. Pour l'instant, c'est vrai. Mais pas n'importe quelles recrues ! En l'occurrence, c'est sur les ailes que Oyo se renforce fortement. À l'intersaison, les excellents néo-zélandais Gavin Stark et Joe Ravouvou poseront tous deux leurs valises à Charles-Mathon. Un recrutement qui frappe fort, quand on connaît les qualités de finisseur des deux joueurs. Dans un profil plus compact pour Stark (1m82 pour 98kg), plus athlétique pour Ravouvou (1m90 pour 107kg), les anciens pensionnaires du NPC donneront une nouvelle dimension aux ailes des Noirs et Rouges, tout en encadrant le très prometteur Enzo Reybier, véritable révélation des U20 lors du dernier Tournoi. Qu'à cela ne tienne, aucun effectif ne semblera en mesure de rivaliser avec celui de Joe El Abd la saison prochaine. Sur le papier, du moins...

