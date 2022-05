RUGBY. Pro D2. Grosse vague de départs à Oyonnax à la fin de la saison

Le club d'Oyonnax va se séparer de douze joueurs à l'issue de la saison. C'est un renouvellement d'effectif qui s'opère du côté de Charles Mathon.

Oyonnax et douze joueurs ne seront plus ensemble à l'issue de la saison 2021/22. L'actuel troisième de Pro D2 à égalité avec l'Aviron Bayonnais, en course pour une demi-finale directe en championnat, verra une bonne partie de son effectif se renouveler. Si le club a assuré les prolongations de joueurs tels que Rory Grice, Charlie Cassang ou Gabiriele Lovobalavu, des historiques du club s'en iront ainsi que des locaux.

Valentin Ursache, international Roumain au club depuis 2012, quittera le club de l'Ain et partira à la retraite à l'âge de 36 ans. Le joueur emblématique de Mathon a tout connu à Oyonnax. La montée en 2013, le barrage en 2015, ainsi que la descente et le maintien dans les premiers rôles de Pro D2. Son départ est suivi du jeune Sacha Zegueur, 21 ans, qui rejoindra le Top 14 et la Section Paloise. Bilel Taieb, formé au club comme le précédent cité, ira quant à lui à Aix-en-Provence. Enfin, Thibault Lassalle, également à Oyonnax de 2012 à 2015, quittera également le club.

En plus de ceux évoqués plus haut, Gheorghe Gajion, Beqa Kakabadze, Manuel Leindaker, Etienne Herjean, Théo Nanette, Kemara, Hauiti-Parapara, Adrian Sanday et Joffrey Michel, seront fêtés ce vendredi soir à Charles-Mathon face à Provence rugby pour le dernier match à domicile de la saison d'Oyonnax.