TRANSFERT. PROD2. Un explosif clermontois en prêt à Dax pour remplacer la bombe Naseara

Privée de Jope Naseara jusqu'à la fin de la saison, l'US Dax a été chercher un Fidjien de Clermont, en prêt.

Recruté sur la base de vidéos un peu floues, Jope Naseara fut une sacrée trouvaille de l'US Dax. Auteur de 11 essais la saison passée, il s'est vite fait un nom, dans le petit monde de la ProD2.

Et puis l’international U20 (1m77 pour 92kg) s’est blessé seul, sur une montée défensive lors du derby landais, en novembre. Et le verdict est lourd : il souffre d’une rupture totale des ligaments croisés du genou gauche et en a donc normalement terminé de sa saison.

250 matchs et pas une ride : La marque prestigieuse atteinte par cette figure de la ProD2Un gros coup dur pour Dax, qui perd là son facteur X et meilleur finisseur. Pour le remplacer, l’US Dax a donc (déjà) fait venir Viliame Tutuvuli.

Lui ? C'est un Fidjien de 23 ans passé par le rugby à XIII et qui évoluait avec les Espoirs de Clermont depuis 2022. Joueur puissant et explosif, bien que moins que massif que Naseara (1m86 pour 88kg), il possède de belles qualités.

Pas aligné à Nevers, il devrait intégrer le groupe dacquois pour la première fois ce vendredi soir, pour la réception de Biarritz. 8ème de ProD2 à l’heure actuelle, le club rouge et blanc tentera de faire aussi bien que l’an dernier, avec une qualification en barrages.



Viliame Tutuvuli est aussi là pour ça, alors qu'un joker médical est également recherché en 2ème ligne...