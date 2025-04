TRANSFERT. L'UBB va-t-elle renforcer la concurrence en TOP 14 en laissant partir cet atout ?

L’histoire entre Pete Samu et l’UBB est-elle déjà menacée ? Le 3e ligne australien est en fin de contrat et son avenir reste flou. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne manque pas de courtisans en Top 14.

Samu, une vraie valeur ajoutée pour l’UBB

L’Union Bordeaux-Bègles est-elle sur le point de perdre un joueur précieux ? En fin de contrat à l’issue de la saison, le troisième-ligne australien Pete Samu ne sais pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais selon ses dernières déclarations, le Wallaby ne sera pas conservé. Et forcément, plusieurs clubs de Top 14 commencent à se positionner.

Arrivé en 2023 en provenance des Brumbies, Pete Samu a conquis Chaban et les supporters bordelais. Sa polyvalence, sa mobilité et son sens du jeu dans les espaces en font un joueur à part, capable d’évoluer en troisième ligne ou même à l’aile (face à Bayonne, NDLR.), comme il l’a récemment confié via En Bord Terrain : “J’ai vraiment beaucoup aimé jouer à l’aile, ça courrait beaucoup.”

Samu ne cache pas qu’il se sent bien à Bordeaux : “J’adore jouer en France et parfois je me dis que j’aurais dû venir plus tôt dans ma carrière.” Il est même tombé amoureux de Chaban-Delmas, tout comme ses parents venus d’Australie : “Ils ont dit que c’était même mieux qu’un match des Wallabies.”

Un joueur qui se plaît à Bordeaux… mais

Mais voilà, malgré cette belle histoire, l’avenir du Wallaby reste incertain. Interrogé par Sud Ouest, il a admis : “Je ne sais pas encore où je jouerai la saison prochaine. Dans un monde parfait, j’aurais aimé rester. Ma famille adore la vie ici, les enfants sont contents… Mais c’est le rugby. Tu ne peux pas forcément rester quelque part pour toujours.”

Si Actu avançait en décembre que le Japon était également une piste pour l'Australien. La donne pourrait avoir changé. Samu souhaite rester en Europe, et plusieurs clubs de Top 14 suivent le dossier de près. Les contacts existent et pourraient s’intensifier dans les semaines à venir.

Du côté de l'UBB, on semble donc se focaliser sur la jeunesse des Gazzotti et autre Matiu pour l'avenir. Tout en faisant de la place pour le Sud-Africain Jean-Luc du Preez, seulement âgé de 29 ans, contre 33 pour Samu. En laissant partir un joueur de son calibre, Bordeaux prend également le risque de voir la concurrence se renforcer.

Il pourrait avoir sa place au Stade Rochelais qui a besoin de sang neuf sans oublier Montpellier qui voir partir Sam Simmonds ou encore le polyvalent Nico Janse van Rensburg. Sans oublier l'USAP où Brazo, 33 ans, pendra sa retraite à la fin de la saison. À Toulon, il pourrait aussi y avoir une place aux côtés de Mercer suite aux départs annoncés de Tolofua (ASM) et Le Corvec (USAP).