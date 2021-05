TRANSFERT - Et si Franck Azéma prenait finalement la direction du Super Rugby ?

Le Midol se fait écho d'une piste de fou : Franck Azéma aurait été sondé par les Fijian Drua pour prendre leur tête dès la saison prochaine. A suivre...

Deux équipes du Pacifique en Super Rugby l'année prochaine ? Ça chauffe !C'est officiel depuis quelques semaines : deux équipes du Pacifique intégreront le Super Rugby dès 2022. Parmi elles, les Fijian Drua, une formation fidjienne évoluant dans le NRC (championnats des clubs australiens). Vu de France, cela nous en touche une sans faire bouger l'autre, mais croyez-nous, c'est un véritable évènement historique de l'autre côté du globe. De fait et pour que son intégration ne soit pas qu'un feu de paille, celle que l'on considère généralement comme "la réserve de l'équipe nationale des Fidji" tente de retenir les talents locaux afin d'éviter leur exil vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. En ce moment, elle s'adonne aussi à faire revenir au pays des cadres fidjiens qui évoluent en Europe, ainsi qu'à rechercher un manager habitué aux grands championnats. Un gars ayant l'habitude de travailler avec des Fidjiens aussi, si possible.

Vous voyez donc où l'on veut en venir ! Si les pistes sont nombreuses, l’une d’entre elles conduit à l’actuel entraîneur de Clermont Franck Azéma. Libéré par l'ASM à l'intersaison pour de nouveaux projets, l'homme de 50 ans n'ira pas à Montpellier c'est certain. Et même s'il a la cote sur le marché, les indemnités à prévoir pour les clubs français afin de l'enrôler auraient refroidi bon nombres d'acteurs potentiellement intéressés. De fait, Azéma lui-même s'est inquiété de son avenir récemment, et aurait compris que face aux aléas, son futur pourrait bien s'inscrire à l'étranger. Car pour ce type de projets, l'ASMCA a fait savoir qu'elle ferait "cadeau" de ses 2 années de contrat restantes. Sondé par les Fijian Drua d'après le Midol, voilà comment Franck Azéma serait donc aujourd’hui sur le point d'accepter un nouveau challenge à l’autre bout de la planète. Reste encore à trouver un terrain d’entente avec le club auvergnat pour valider son départ...

