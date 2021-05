Toulouse. Après le Brennus, Romain Ntamack surfe sur la Coupe d'Europe [VIDÉO]

L'ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain a retenté l'expérience en surfant avec la Coupe d'Europe après la finale victorieuse de samedi dernier.

En 2019, le Stade Toulousain a remporté le bouclier de Brennus après une finale de haut vol face à Clermont. Toute une génération était sacrée pour la première fois et la célébration de ce titre nous a donné des images succulentes. On avait pu voir William Servat déguisé en "Indestructibles" et s'allumer un cigare au chalumeau. Mais aussi leur journée à Leucate avec Romain Ntamack surfant sur le bouclier de Brennus, avec plus ou moins de réussite.

Cette fois-ci, c'est le titre européen pour les stadistes après un magnifique match entre les hommes de Mola et Gibbes. Mallia a ouvert le compteur d'essai après une sublime passe de Romain Ntamack pour Selevasio Tolofua. Derrière, c'est Kerr-Barlow qui fait les bordures pour plonger derrière la ligne. Score final, 22 à 17 après une partie compliquée malgré l'expulsion de Botia sur un plaquage dangereux. Les Toulousains sont revenus à Leucate, comme une tradition, afin de célébrer ce titre. Cette fois-ci, Romain Ntamack a décidé de retenter l'expérience en surfant sur... la Coupe d'Europe. Moins ergonomique, plus ronde, pas faite pour ça. Mais allez le dire au jeune ouvreur du XV de France. L'échec est cuisant, mais l'image est réussie. Les Toulousains se sont également servis de la coupe comme récipient à cocktails. Et l'histoire dira qu'ils l'ont terminé en moins de deux heures...

Après le surf sur le Bouclier de Brennus en 2019, @RomainNtamack s’attaque au surf sur la Champions Cup 🏄‍♂️🏆



Ça marche moins bien du coup 😂 pic.twitter.com/vtQI6w7F7q — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) May 24, 2021