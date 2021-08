TOP 14. Walkman, Super NES et argentique : Le Stade Toulousain dévoile son maillot 100% rétro

Le club rouge et noir l’avait annoncé hier, la nouvelle tunique du Stade Toulousain s’inspire des années 90.

Toujours en Rouge et Noir, le Stade Toulousain a visiblement décidé de continuer à porter des rayures qui lui ont plutôt bien réussies l’an dernier mais aussi… dans les années 90 ! Sur fond d’une communication très rétro, les joueurs de la Ville Rose ont présenté leur nouveau maillot domicile. Franck Belot, ancienne gloire du club dans les années 90 apparaît dans le clip de présentation. Le seconde ligne avait acquis un beau palmarès avec Toulouse avec notamment 6 titres de champion de France et une coupe d’Europe. On peut le voir au côté de plusieurs internationaux qui n'hésitent pas à y aller de leur petit pas de danse.

Ce maillot est composé de deux dégradés de rayures sur le haut et le bas du vêtement. Un espace noir est présent au milieu de ce dernier avec l’un des sponsors encadré par deux bandes blanches.