TOP 14. Un Tricolore vers une absence potentielle de 6 mois après une énième blessure ?

Gros coup dur en amical pour l’Aviron Bayonnais : le Tricolore Tevita Tatafu pourrait manquer toute la première partie de saison après une nouvelle blessure.

Jeudi soir, la préparation de l’Aviron Bayonnais a basculé. En match amical contre le Stade Toulousain, Tevita Tatafu a quitté prématurément la pelouse, grimaçant, après un choc à la cheville gauche.

Les visages fermés du staff n’annonçaient rien de bon. Et le premier diagnostic ''n'est pas rassurant'' comme le rapporte le Midol. En cas d'opération, une possible absence de plusieurs mois est envisagée. Un vrai coup dur.

Une rechute qui inquiète

Ce n’est malheureusement pas la première alerte physique pour le solide pilier droit (1,83 m, 133 kg). Déjà freiné par des douleurs au genou la saison dernière, Tatafu avait manqué plusieurs occasions avec le XV de France.

Cette nouvelle blessure, au même endroit qu'en mai dernier, pourrait cette fois l’éloigner encore plus longtemps des terrains. Et faire naître des interrogations sur sa fragilité.

Bayonne perd un maillon essentiel

Le jeune international tricolore s’était imposé comme une pièce maîtresse du pack bayonnais. Mobile, puissant, précieux en mêlée, Tatafu apporte de l’équilibre à cette équipe. À l’heure où Bayonne entend encore jouer les premiers rôles en Top 14, cette absence potentielle tombe au pire moment.

Gregory Patat, pas franchement rassurant après la rencontre, attend des examens complémentaires. Mais la tendance est à l’inquiétude, tant côté club que sélection. Selon L'Equipe, il pourrait être question d'une absence de 6 mois.

Et pour le XV de France ?

S’il devait être opéré, Tatafu manquerait une bonne partie du début de saison… et peut-être plus. Une mauvaise nouvelle pour le staff des Bleus, qui l’avait sans doute dans le viseur pour les tests de novembre. À seulement 22 ans, l’avenir reste devant lui. Mais le corps, lui, commence à tirer la sonnette d’alarme.