TOP 14. Un Tricolore vers une absence potentielle de 6 mois après une énième blessure ?

Jeudi soir, la préparation de l’Aviron Bayonnais a basculé. En match amical contre le Stade Toulousain, Tevita Tatafu a quitté prématurément la pelouse, grimaçant, après un choc à la cheville gauche.
Les visages fermés du staff n’annonçaient rien de bon. Et le premier diagnostic ''n'est pas rassurant'' comme le rapporte le Midol. En cas d'opération, une possible absence de plusieurs mois est envisagée. Un vrai coup dur.
Une rechute qui inquiète
Ce n’est malheureusement pas la première alerte physique pour le solide pilier droit (1,83 m, 133 kg). Déjà freiné par des douleurs au genou la saison dernière, Tatafu avait manqué plusieurs occasions avec le XV de France.
Cette nouvelle blessure, au même endroit qu'en mai dernier, pourrait cette fois l’éloigner encore plus longtemps des terrains. Et faire naître des interrogations sur sa fragilité.
Bayonne perd un maillon essentiel
Le jeune international tricolore s’était imposé comme une pièce maîtresse du pack bayonnais. Mobile, puissant, précieux en mêlée, Tatafu apporte de l’équilibre à cette équipe. À l’heure où Bayonne entend encore jouer les premiers rôles en Top 14, cette absence potentielle tombe au pire moment.
Gregory Patat, pas franchement rassurant après la rencontre, attend des examens complémentaires. Mais la tendance est à l’inquiétude, tant côté club que sélection. Selon L'Equipe, il pourrait être question d'une absence de 6 mois.
Et pour le XV de France ?
S’il devait être opéré, Tatafu manquerait une bonne partie du début de saison… et peut-être plus. Une mauvaise nouvelle pour le staff des Bleus, qui l’avait sans doute dans le viseur pour les tests de novembre. À seulement 22 ans, l’avenir reste devant lui. Mais le corps, lui, commence à tirer la sonnette d’alarme.
NeST
Je vais essayer de faire une analogie qui va sûrement en faire réagir quelques-uns. Mais mon objectif est juste de poser une question (je ne gagne pas d'argent en fonction des lectures et réponses, contrairement à d'autres).
Sur les voitures électriques, on doit maintenant utiliser des pneus plus résistants (et plus chers, certains en ont fait l'expérience), du fait du surpoids dû aux batteries et d'un couple plus important dû à la technologie. Et le reste de la transmission mécanique est adaptée en conséquence, même si moins visible pour le consommateur (et son portefeuille).
N'assisterait-on pas au même phénomène avec certains joueurs de rugby ? Un poids élevé associé à une musculature surdéveloppée pourrait avoir la même conséquence sur les joueurs ? À force de bosser l'explosivité (le couple) et densifier le corps à force de lever de la fonte, on arriverait au même phénomène. Sauf qu'on ne peut pas remplacer la musculature ou les articulations pour compenser...
Vous avez quatre heures...
NB : en prévision de certaines remarques, non, je ne pense pas que changer de crampons soit la solution 🙄
jujudethil
Comme je l’ai dit dans un autre commentaire pour pouvoir pallier aux blessures à répétition de certains joueurs, il en faut 2 pour les remplacer.
Yonolan
On peut effectivement augmenter sa musculature de façon conséquente
Par contre on ne pourra rien faire pour changer les attaches (tendons) et les os
Alors oui augmenter la puissance et le poids alors que le reste reste inchangé peut rendre les joueurs plus cassants
Et la musculation pratiquée de façon excessive est pointée du doigt
Un bel exemple :la rupture des tendons du biceps.
Quasi inconnue dans le rugby avant les années 2000 , elle a fait maintenant partie du paysage du rugby français
Voilà ce qu'en disait en 2022 Jean-Pierre De Mondenard dans le Midol
« En 2015, des propos du professeur Essig dans les colonnes de La Dépêche m’avaient alerté. La musculation intensive est le déclencheur de tous ces incidents. On n’y pensait pas trop dans le rugby, mais ce genre de blessures est connu depuis longtemps dans des sports comme le bodybuilding, chez les lanceurs ou en haltérophilie. Le joueur de rugby est devenu une sorte d’haltérophile. En tant que médecin, dans la vie courante, on rencontre des ruptures du biceps, mais chez les gens de 60 ou 70 ans, c’est-à-dire des gens qui ont des muscles usagés, souvent des manuels qui ont surutilisé leurs biceps. Ils se retrouvent donc avec le syndrome de la « boule de Popeye ». Mais chez les gens de 25-30 ans, on ne rencontre jamais cette blessure.
Je ne dis pas que le biceps dépasse le genou, mais cette pathologie devient courante. Je me demande ce que font les instances pour lutter contre cette épidémie, autrefois inconnue. Essayons de comprendre ce qu’on peut faire pour limiter la casse. »
Alors oui les joueurs sont nettement plus cassants qu'il y a 25 ans
Ce qui rend tous les chocs à plus hauts risques et à plus grandes conséquences
NeST
Sujet complémentaire :
Est-ce que Roumat a identifié cette potentielle "faiblesse structurelle" chez Tatafu et a fait exprès de tomber sur sa cheville pour blesser volontairement un joueur au cours d'un match amical ?
Réponse à rédiger en français et en basque svp. Vous avez deux heures.
PS : mon commentaire est 100% second degré, mon objectif n'est pas de froisser nos amis basques, c'est juste par rapport au précédent article sur le sujet 😉 D'ailleurs je ne suis même pas certain que le dénommé "Tero del ombre" parle basque, voire même soit basque...
pascalbulroland
Les joueurs avec ce morphotype ( Tatafu,Meafou ,Skelton...) quand ils sont blessés aux membres inférieurs (genou ,cheville, mollet, pieds...) mettent plus de temps à se remettre de leur(s) blessure(s) par rapport à la moyenne.
C'est dur pour le Bayonnais, mais a-t-il été bien géré sur ses blessures antérieures ?
Sa saison pour moi est terminée.Il lui faudra prendre tout son temps pour revenir sans craindre une rechute, ce qui devrait lui prendre un an...dommage pour lui son club , voir l'EDF...