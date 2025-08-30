TOP 14. Un Tricolore vers une absence potentielle de 6 mois après une énième blessure ?
Grosse alerte pour un cadre de Bayonne, qui pourrait manquer de longs mois de compétition après une blessure. Crédit image : Screenshot TF1
Gros coup dur en amical pour l’Aviron Bayonnais : le Tricolore Tevita Tatafu pourrait manquer toute la première partie de saison après une nouvelle blessure.

Jeudi soir, la préparation de l’Aviron Bayonnais a basculé. En match amical contre le Stade Toulousain, Tevita Tatafu a quitté prématurément la pelouse, grimaçant, après un choc à la cheville gauche.

Les visages fermés du staff n’annonçaient rien de bon. Et le premier diagnostic ''n'est pas rassurant'' comme le rapporte le Midol. En cas d'opération, une possible absence de plusieurs mois est envisagée. Un vrai coup dur.

Une rechute qui inquiète

Ce n’est malheureusement pas la première alerte physique pour le solide pilier droit (1,83 m, 133 kg). Déjà freiné par des douleurs au genou la saison dernière, Tatafu avait manqué plusieurs occasions avec le XV de France.

Cette nouvelle blessure, au même endroit qu'en mai dernier, pourrait cette fois l’éloigner encore plus longtemps des terrains. Et faire naître des interrogations sur sa fragilité.

Bayonne perd un maillon essentiel

Le jeune international tricolore s’était imposé comme une pièce maîtresse du pack bayonnais. Mobile, puissant, précieux en mêlée, Tatafu apporte de l’équilibre à cette équipe. À l’heure où Bayonne entend encore jouer les premiers rôles en Top 14, cette absence potentielle tombe au pire moment.

Gregory Patat, pas franchement rassurant après la rencontre, attend des examens complémentaires. Mais la tendance est à l’inquiétude, tant côté club que sélection. Selon L'Equipe, il pourrait être question d'une absence de 6 mois.

Et pour le XV de France ?

S’il devait être opéré, Tatafu manquerait une bonne partie du début de saison… et peut-être plus. Une mauvaise nouvelle pour le staff des Bleus, qui l’avait sans doute dans le viseur pour les tests de novembre. À seulement 22 ans, l’avenir reste devant lui. Mais le corps, lui, commence à tirer la sonnette d’alarme.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • NeST
    20725 points
  • il y a 2 heures

Je vais essayer de faire une analogie qui va sûrement en faire réagir quelques-uns. Mais mon objectif est juste de poser une question (je ne gagne pas d'argent en fonction des lectures et réponses, contrairement à d'autres).

Sur les voitures électriques, on doit maintenant utiliser des pneus plus résistants (et plus chers, certains en ont fait l'expérience), du fait du surpoids dû aux batteries et d'un couple plus important dû à la technologie. Et le reste de la transmission mécanique est adaptée en conséquence, même si moins visible pour le consommateur (et son portefeuille).

N'assisterait-on pas au même phénomène avec certains joueurs de rugby ? Un poids élevé associé à une musculature surdéveloppée pourrait avoir la même conséquence sur les joueurs ? À force de bosser l'explosivité (le couple) et densifier le corps à force de lever de la fonte, on arriverait au même phénomène. Sauf qu'on ne peut pas remplacer la musculature ou les articulations pour compenser...

Vous avez quatre heures...

NB : en prévision de certaines remarques, non, je ne pense pas que changer de crampons soit la solution 🙄

  • il y a 2 heures

