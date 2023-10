TOP 14. Transfert. Vague de prolongations à Clermont, avant un déplacement périlleux à Lyon

À l’aube de se déplacer sur la pelouse du LOU, le club de Clermont serait sur le point de finaliser plusieurs prolongations de contrat.

Ce dimanche, le Top 14 reprend ses droits, pour le plus grand plaisir des fans français. L’occasion de passer à autre chose pour les supporters, mais surtout pour les joueurs du XV de France, qui ont certainement tous hâte de retrouver les pelouses du championnat de France. D’ailleurs, il y a de grandes chances que certains membres des Bleus soient déjà de retour dès ce week-end, avec leur club respectif !

Ce pourrait notamment être le cas des Lyonnais Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud, qui ont tous les deux repris l’entraînement ce mardi. Autrement dit, les deux hommes pourraient être de la partie, face à une équipe de Clermont qui viendra au LOU pour faire un coup. En effet, l’ASM, qui a réalisé un bon début de saison, va chercher à continuer sur cette lancée face à Lyon.

Une rencontre qui s’annonce disputée, et pour laquelle certains joueurs clermontois devraient avoir l’esprit léger. En effet, selon les informations de La Montagne, l’ailier Alivereti Raka serait sur le point de prolonger avec les Jaunards. En fin de contrat à l’issue de cette saison, celui-ci ferait donc partie des joueurs conservés par le club auvergnat. D’ailleurs, d’autres devraient connaître le même destin dans les prochaines semaines. L’on pense au jeune Tixeront, ou encore le pilier Beria. Pour l’heure, déjà 4 joueurs en fin de contrat ont resigné : Bézy, Dessaigne, Newsome et Simone.

Si les dernières rumeurs de prolongations devraient soulager l’effectif des Jaunards, le déplacement à Lyon ce dimanche sera loin d’être un long fleuve tranquille. Car au-delà des qualités rugbystiques du LOU, l’ASM se déplacera sans plusieurs joueurs, toujours blessés. L’on pense notamment à Joris Jurand, qui sera trop court pour ce week-end. Mais le principal problème réside certainement au poste de talonneur. En effet, 3 joueurs sont forfaits pour le match de Lyon : Étienne Fourcade, Yohan Beheregaray, ainsi que Benjamin Boudou. Autrement dit, c’est bel et bien l’Australien Folau Fainga’a qui devrait débuter avec le numéro 2 dans le dos ce week-end. Arrivé cet été en provenance de la Western Force, le joueur de 28 ans a déjà porté les couleurs de Clermont en Top 14, lors de la 3ème journée contre La Rochelle.

Au vu des nombreuses blessures, on devrait donc retrouver sur le banc le jeune Robin Couly (19 ans), entré en jeu lors de la première journée face à Oyonnax. Présent lors de la préparation avec l’ASM, celui-ci devrait donc connaître sa deuxième feuille de match en Top 14. Petit bémol, le jeune joueur souffre du dos. Néanmoins, cela ne devrait pas l’empêcher de postuler, en témoignent les propos de Christophe Urios auprès de La Montagne : “Le jeune Couly n’était pas aujourd’hui, il s’est bloqué le dos à la muscu, mardi. Mais on le récupère jeudi”.

Top 14. Comment Christophe Urios veut-il ramener l’ASM Clermont au sommet du rugby français ?En parlant d’Urios, l’entraîneur des Jaunards est revenu sur les dernières semaines de préparation de son équipe, qu’il a plutôt trouvées satisfaisantes. En revanche, ce dernier n’a pas hésité à exprimer son mécontentement quant aux derniers entraînements de ses joueurs : “J’étais satisfait du match à Roanne face à Lyon et des deux semaines d’entraînement depuis la reprise du mois d’octobre. Le groupe était bien. Par contre, depuis lundi, c’est dégueulasse. On ne s’est pas bien entraîné lundi, ni ce matin (mercredi). C’était mieux cet après-midi, mais on verra dimanche”.

Vous l’aurez compris, Urios attend plus de ses joueurs lors des prochains jours, afin de préparer comme il se doit un déplacement qui s’annonce périlleux. Néanmoins, l’entraîneur peut se réjouir de pouvoir compter sur Moala, mais aussi Lee et Sowakula, qui postulent tous pour le match face à Lyon.