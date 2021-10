Top 14. TRANSFERT. Camille Lopez envoyé à Biarritz, l'ouvreur botte en touche !

Alors qu'une information de nos confrères de Sud-Ouest enverrait Camille Lopez au BO la saison prochaine, celui-ci n'a pas confirmé, ni démenti non plus...

C'est une question qui a probablement dû travailler l'esprit des supporters clermontois durant le match face au Racing 92 ce dimanche soir. Camille Lopez quittera-t-il prochainement l'Auvergne malgré son contrat qui court jusqu'en 2023 ? C'est en tous cas ce que révélaient nos confrères de Sud-Ouest dans la journée d'hier, annonçant que le natif d'Oloron (64) aurait donné son accord au Biarritz Olympique pour rejoindre le club basque dès la saison prochaine. On sait que le BO est très ambitieux, que Lopez a bien des envies d'ailleurs et qu'ainsi, ce dernier se rapprocherait aussi de sa famille, lui qui a fêté ses 32 ans cette année.

Sous le feux des projecteurs, donc, après ses 21 points inscrits face au Racing, le demi d'ouverture aux 28 sélections a néanmoins botté en touche concernant un avenir loin de l'ASM. "Je suis un joueur de Clermont actuellement et c'est le principal aujourd'hui," répondait-il au micro de Philippe Fleys et de Canal Plus. Pourtant, ici et là on n'en démord pas, Camille Lopez aurait bien fait un signe de tête favorable au BO pour la saison prochaine. Et l'on comprend donc qu'en interne, le président clermontois Jean-Michel Guillon aurait donc très certainement déjà donné son accord au joueur pour le libérer de sa dernière année de contrat....