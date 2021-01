Top 14 - Simon Zebo ne voit pas d'un bon oeil un éventuel retour d'Israel Folau à XV

Dans un podcast pour Rugby Pass, l'arrière irlandais du Racing Simon Zebo a affiché qu'il était défavorable à un retour du controversé Israel Folau à XV.

Visiblement, il n'existe pas de club de soutient entre les meilleurs arrières du circuit international. Et on peut le comprendre. Dans un podcast Offload pour Rugby Pass, l'ancien numéro 15 de l'Irlande (30 ans, 35 sélections) Simon Zebo s'est payé Israel Folau sans tournevirer. Pour le trois-quart du Racing, un éventuel retour à XV de l'ancien arrière des Wallabies (31 ans, 73 sélections, 37 essais) renverrait une mauvaise image du "rugby union". Bientôt à la fin de son contrat avec les treizistes des Dragons Catalans, il se murmure en effet que Toulon songerait à enrôler le joueur d'origine tongienne. Un garçon pour qui Zebo n'avait pas de temps ) sonsacrer et à qui il ne serrerait pas la main s'il le croisait, selon ses dires.

Pour rappel, Israel Folau s'était fait licencié par Rugby Australia en 2019 après avoir multiplié puis relancé des propos homophobes d'une extrême dureté. "Renié" par le rugby à XV dans sa majorité, le meilleur marqueur de l'histoire du Super Rugby avait donc dû se tourner vers le XIII, son ancienne discipline, et les Dragons Catalans de Perpignan.