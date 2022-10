TOP 14. Qui aurait parié sur un rendement 4 étoiles de ces 5 recrues ?

Megdoud, Dréan, Roumat... Tous brillent en ce début de saison de Top 14. Pourtant, personne ne les voyait aussi fort, si vite.

C'est lui, le nouvel électron libre du Stade Français. Un club qu'il a rejoint tard dans l'été, après avoir rompu son contrat avec Rouen pour pouvoir (re)goûter au Top 14 plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Megdoud, c'est ce profil d'ovni parfait : un garçon qui quitta le rugby professionnel aussi vite qu'il l'avait connu sur un coup de tête, pour de la Fédérale 2. Trois ans plus tard, l'international algérien évolue 5 divisions plus haut, puisque la Nationale a fait son apparition. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas l'une des plus grandes satisfactions du club parisien en ce début de saison. Titularisé 2 fois, remplaçant à Lyon, l'ancien briviste a déjà montré un gros panel de qualités en moins de 200 minutes passées sur le pré. Sans marquer pour l'heure, certes, mais en prenant soin d'exposer à la vue de tous des qualités de punch et de duel assez exceptionnelles. Le week-end dernier encore, à Bordeaux, l'ailier de 25 ans fut certainement le plus remuant des hommes de la capitale, malgré des conditions difficiles. En seconde période, c'est notamment lui qui amorce une relance aussi loufoque que géniale, pour finalement décaler Macalou après un double appui, de la tergiversation et une feinte de passe. Au bout, se créait la plus grosse occasion du match, le Tricolore passant à un rien de marquer. Paris n'a pas gagné, mais Megdoud, lui, a à nouveau marqué des points...

