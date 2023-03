TOP 14. Jordan Joseph fait-il le bon choix en retournant au Racing 92 ?

Annoncé depuis plusieurs mois du côté du Racing 92, où il effectuerait son retour, Jordan Joseph a donc confirmé ceci mercredi. Mais alors, quelle place lui sera réservée dans la capitale ?

Parti du Racing 92 il y a deux saisons, Jordan Joseph a voulu acquérir plus de temps de jeu avec la Section Paloise, bien qu'il n'ait jamais vraiment connu le banc des remplaçants trop longtemps. Avec Pau, le numéro 8 a réalisé 35 matchs depuis son arrivée, dont 27 en tant que titulaire. Au total, il a accumulé plus de 2000 minutes en Top 14 avec les verts, de quoi lui redonner de la motivation, et de l'ambition avant d'entamer son retour dans la capitale.

Un retour comme titulaire ?

Pour son retour au Racing 92, Jordan Joseph aura forcément de la concurrence, mais sera-t-elle en mesure de le relayer à un rôle de finisseur exclusivement ? Pour le moment, au niveau des arrivées, seul Siya Kolisi a été annoncé en troisième ligne, ce qui ne semble pas être un problème pour le jeune joueur de 22 ans, qui évolue plutôt au centre de la mêlée que sur les flancs. De plus, l'autre jeune troisième ligne centre du Racing, Anthime Hemery, n'a pas encore renouvelé son contrat, qui vient à son terme en juin 2023 ! Puis, seul Kitione Kamicamica sera en mesure de poser une résistance à Joseph, après avoir participé à 16 matchs cette saison ! Néanmoins, formé à Massy et exposé au haut niveau très jeune au Racing 92, Jordan Joseph reste un enfant de la formation francilienne, qui compte sur lui pour rester compétitif les prochaines saisons.

TOP 14. Cancoriet suspendu, Jauneau et Penaud au repos, quelle équipe va présenter Clermont pour la réception de Brive ?

Enfin l'éclosion tant attendue ?

Pour rappel, Jordan Joseph avait été nommé champion du monde des moins de 20 ans en 2018, avec une génération bourrée de talents ! Lors de cette compétition, il avait été nommé meilleur joueur, et le grand public découvrait peu à peu l'immense potentiel du jeune formé à Massy. Au Racing 92, sa première saison professionnelle annonçait de grandes choses sous le maillot ciel et blanc, mais les blessures et autres pépins physiques sont venus gâcher la fête les saisons qui ont suivi. Néanmoins, cette expérience à Pau semble avoir redonné de l'espoir à Jordan Joseph : "Partir, ça me fait un pincement au cœur mais peut-être qu'un jour, on se retrouvera. À Pau, j'ai retrouvé un peu de mon potentiel, du temps de jeu, de la confiance. J'ai beaucoup appris, rugbystiquement et humainement. Je crois avoir mûri." (L'Équipe.) Pour finir, le retour de ce garçon sonnait comme une évidence pour son entourage, lui qui a gardé la plupart de ses racines en Île-de-France : "Depuis quelque temps, les gars me mettaient des pièces : "Allez, vas-y, reviens au Racing !" Avec Ibou (Dialo), on est tous les deux de Sarcelles. Avec Cameron (Woki), on a joué ensemble à Massy. Ça compte. Je reviens à Paris, dans la ville où j'ai grandi. Mais au-delà de ça, le projet avec Stuart Lancaster a l'air énorme. J'accroche au projet et j'ai super envie d'en être." (L'Équipe.