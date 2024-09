TOP 14. ''Je me sens comme à la maison ici'', Joe Simmonds verrouillé par la Section Paloise sur la durée

La Section Paloise assure son avenir ! Joe Simmonds, meilleur réalisateur du Top 14, prolonge jusqu’en 2028. L’ouvreur anglais est prêt à écrire de nouvelles pages avec le maillot Vert et Blanc.

La Section Paloise tient son maître à jouer pour les années à venir ! Après une première saison tonitruante sous le maillot Vert et Blanc, l'ouvreur anglais Joe Simmonds a décidé de prolonger son aventure en Béarn jusqu’en 2028. Une excellente nouvelle pour le club palois qui s’assure ainsi la présence d’un joueur de talent, capable de changer le cours d’un match à lui seul.

Arrivé à Pau en provenance d'Exeter l’an dernier, Simmonds a rapidement conquis le cœur des supporters. Son jeu, alliant précision et intelligence tactique, a fait de lui l’un des meilleurs atouts de la Section.

Et pour cause, avec 246 points inscrits en 24 matchs, il a terminé meilleur réalisateur du Top 14. Une performance qui parle d’elle-même et qui confirme son statut de leader offensif. Ce n’est donc pas une surprise que la Section ait voulu le sécuriser pour le long terme.

À seulement 26 ans, l’ouvreur anglais a encore de belles années devant lui, et son choix de prolonger démontre aussi son attachement au projet palois. Il l'a d’ailleurs souligné : "Après un peu plus d’un an à la Section, je me sens comme à la maison ici. Pas seulement sur le rugby. En arrivant d’Angleterre, je ne savais pas trop à quoi m’attendre mais j’ai vite accroché sur le rugby et la ville. Je suis convaincu que le club ne va faire que progresser, nous avons de bons joueurs."

En prolongeant jusqu'en 2028, Simmonds envoie un message fort : il est là pour bâtir sur la durée. Avec lui, la Section se donne les moyens de viser plus haut et de s’installer durablement dans le haut du tableau du Top 14.

"La prolongation de Joe était l’une de nos priorités. Je suis très fier qu’il ait choisi de poursuivre son aventure en TOP 14 avec la Section. Nous avons trouvé en lui un leader expérimenté et fiable qui dégage beaucoup de sérénité sur le terrain. Sa palette est complète et sa détermination à faire grandir notre projet est un formidable atout", a commenté Sébastien Piqueronies.

L’avenir s’annonce vert et blanc, et avec un Joe Simmonds à la baguette, on peut s'attendre à de belles envolées au Hameau. "L’ambition est aussi de jouer la Champions Cup." Les Palois ont de quoi se réjouir, leur ouvreur anglais est prêt à continuer d’écrire l’histoire du club. "Je sais que nous pouvons le faire, j’ai hâte que ça arrive !"