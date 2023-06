Exclu. Top 14. ''Un manque de maîtrise en conquête et ils le payeront cash face à Toulouse'', les clés de la 1ère demi-finale par Jérôme Fillol

Le Racing rencontre, vendredi, Toulouse en demi-finale de Top 14. Passé par les deux clubs, l'ancien demi de mêlée, Jérôme Fillol nous livre les clés du match.

À Anoeta, le Racing va essayer de se défaire du leader de la phase régulière du Top 14 à savoir le Stade Toulousain. Passé par les deux clubs, l'ancien demi de mêlée, Jérôme Fillol s'est confié sur cette rencontre et sur les atouts que possède le Racing pour faire tomber les hommes d'Ugo Mola.

Vous avez joué au Racing et au Stade Toulousain. Que pensez-vous de la saison des deux clubs ?

On a deux équipes avec des équipes qui ont des parcours différents. Toulouse a survolé le championnat toute l’année. Ils ont fait un bon parcours aussi en Champions Cup même s’ils ne sont pas allés au bout cette année. Depuis plusieurs années, ils ont effectif parfois handicapé en raison des nombreuses sélections avec le XV de France. Il manque des fois de la fraicheur dans les rangs toulousains. Pour le Racing, ils ont fait une saison un peu discrète, en dedans de leurs capacités. Par contre, les hommes de Laurent Travers sont toujours là au rendez-vous même s’ils n'exploitent pas leur potentiel au maximum.

Toulouse va arriver avec beaucoup de fraicheur, ils n’ont pas joué depuis un certain temps et se sont régénérés physiquement et mentalement. L’effectif est au complet. Le Racing monte en puissance en cette fin de saison. Ils ont gagné en barrage face au Stade Français et ils sont solides. Il y a deux équipes différentes en termes de jeu également, ça risque d’être un match équilibré.

À 15 contre 14 dès la 5e minute, le Racing s’est imposé dans la difficulté en barrage, qu’est-ce qui leur a fait défaut ?

Parfois un manque de maitrise avec une mêlée en difficulté. Ils ont essayé de changer les piliers, mais malgré ça ils étaient pénalisés. Le Stade Français a été très performant dans ce secteur de jeu. C’est ce qui a permis aux Parisiens d’exister sur la rencontre. En revanche, c’était une difficulté pour les Racingmen. Il y a eu le secteur de la touche aussi où ils ont manqué de maitrise. Pas mal de ballons perdus, qui sont des rampes de lancement pour le jeu derrière. Le Racing a des joueurs qui vont vite. Il y a un manque de maîtrise en conquête et ils le payeront cash, je pense face au Stade Toulousain.

Comment maintenir justement ce pack toulousain avec les Baille, Marchand, Meafou en n'étant pas forcément au top ?

Si devant, les Toulousains contiennent et exercent une pression en mêlée et sur les ballons portés, ça risque d’être difficile pour le Racing surtout s’ils ne trouvent pas de solutions cette semaine. En face, il y a un pack toulousain très costaud avec beaucoup d’expérience. Il y a un gros avantage côté toulousain.

Derrière aussi, les Toulousains sont avantagés ?

On connaît les qualités des ¾ mais devant le job est fait pour que les arrières puissent montrer tout leur talent. Il y a cette charnière internationale qui se connait par cœur, Dupont qui a retrouvé de la fraicheur et qui va avoir des fourmis dans les jambes. Derrière, c'est très huilé, Ramos est au top et marche sur l’eau. C’est clair que si Toulouse a de bons ballons, la cavalerie va envoyer du bois et mettre en difficulté le Racing même si les Franciliens restent quand même une équipe qui sait défendre et qui monte assez haut. Ils possèdent d’excellents joueurs avec de bonnes qualités défensives.

Quels sont les facteurs X pour le Racing dans le match ?

Juan Imhoff est un renard des surfaces. Il ne faut pas lui laisser les ballons, c’est un marqueur, un joueur de phases finales. Il a toujours été là pour débloquer des situations côté Racing dans ces matchs là. Il reste un joueur important à l’aile. Il y a aussi Finn Russell qui à lui seul peut avoir des fulgurances, mais qui peut faire des grosses boulettes. Au pied ou à la main, il peut faire un coup magistral.

Le Racing a une chance face à Toulouse ?

Bien sûr, sinon ils restent à Paris et ne descendent pas. Dans ce sport, on n'est pas favoris et puis au final, on gagne. S’ils se donnent les moyens, s’ils sont à 200% et s’ils ont un peu de chance, ils peuvent gagner. Il faudra que le Stade Toulousain ne soit pas en forme, déjoue et fasse beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de facteurs. Ils ont une chance de les battre, mais ça va être dur.

Vous étiez demi de mêlée, que pensez-vous de Dupont ?

C’est un joueur qui n'a pas beaucoup de défauts. Il a des qualités physiques hors norme, il est costaud, il a des appuis, une belle passe, il a les deux pieds, il est respecté de ses coéquipiers, c’est un leader naturel dans l’exemplarité. Ce n'est pas un gueulard. Il est vraiment dans l’action et dans la maîtrise. C’est un grand joueur.

De l’autre côté, La Rochelle Bordeaux -Bègles. La Rochelle doit se méfier ?

L’UBB est une équipe surprenante, souvent considérée comme une bête blessée et qui a eu des turbulences pendant la saison avec le départ de Christophe Urios. Pas mal de blessures aussi. Les Bordelais se cherchaient dans le jeu. Ils arrivent à trouver des ressources physiques et mentales comme à Lyon même s’ils ont parfois manqué de maitrise. L’UBB a su saisir cette opportunité, mais La Rochelle en Europe ce sont les meilleurs, ils l’ont montré en championnat aussi. Aujourd’hui, ils sont presque un ton au-dessus du Stade Toulousain au niveau de la régularité et de la consistance. Ils sont très complets devant et derrière. C’est une maitrise totale et ça tape fort. Bègles est plus faible devant aussi.

Quels sont vos pronostics pour cette fin de championnat ?

Logiquement, le Stade Toulousain et La Rochelle devraient passer. Mais ce sont des phases finales, il peut y avoir des coups d’éclat. Ce serait le premier contre le second en finale. C’est trop compliqué d’annoncer un vainqueur. La Rochelle est en pleine confiance. Ils ont perdu plusieurs fois contre Toulouse en finale. Il y a beaucoup de facteur qui font qu’ils auront une motivation énorme avec aussi le doublé en tête. Il y aura de la revanche, mais aussi un peu de pression.

Toulouse n’a pas de titre pour le moment et ils auront à cœur de décrocher le bouclier. Mais qui aurait la science infuse de dire qui va gagner ? C’est vraiment un coup de dés. C’est très difficile.