TOP 14. Forfait avec le XV de France, quand Damian Penaud (UBB) pourra-t-il enfin rejouer ?

Victime d’une infection pulmonaire, Damian Penaud est à l’arrêt. Pendant ce temps, Louis Bielle-Biarrey brille sous le maillot bleu, confirmant tout son potentiel.

Damian Penaud, ailier emblématique du XV de France, n’a pas pris part à la récente victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Il est aussi forfait pour la réception de l'Argentine vendredi au Stade de France.

Initialement annoncé forfait en raison d’un virus, il s’avère que le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles souffre d’une infection pulmonaire, selon Sud Ouest. Quand pourra-t-il retrouver les terrains et continuer de briller sous le maillot bordelais ?

Une absence prolongée pour Penaud

Le journal Sud Ouest précise que Damian Penaud sera indisponible pour au moins deux semaines. Une durée qui pourrait l’empêcher de participer aux prochaines échéances avec l’UBB, alors que le club compte sur ses talents pour faire la différence. Ce contretemps tombe mal, alors que l’ailier était dans une forme éclatante cette saison.

Penaud a également manqué une belle occasion de gonfler son compteur d’essais avec le XV de France. A l'inverse, son coéquipier en club, Louis Bielle-Biarrey a particulièrement brillé sous le maillot de l'équipe de France. Le jeune ailier, auteur de prestations éblouissantes, s’impose progressivement comme l'une des armes offensives de prédilection des Bleus.

Bielle-Biarrey, l’étoile montante

Loin de décevoir, Louis Bielle-Biarrey continue en effet d’impressionner à chacun de ses sorties. Ses performances au niveau international, marquées par une vitesse de pointe atteignant 35 km/h et une lecture de jeu exceptionnelle, ne passent pas inaperçues.

XV de France. ''Un joueur de classe internationale'', l'ascension fulgurante de Louis Bielle-BiarreyMême les All Blacks ont salué son talent, notamment Caleb Clarke, qui a reconnu la difficulté de défendre face à ce jeune phénomène. Pour Damian Penaud, l’objectif est désormais de retrouver rapidement la forme.

À l’UBB, il manquera le déplacement à Vannes et sans doute la réception de Montpellier. Ses supporters espèrent que cette pause forcée ne freinera pas sa dynamique. Une chose est sûre, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey incarnent le présent et le futur du rugby français.