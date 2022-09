TOP 14. COMPOSITION. Avalanche d’internationaux à Toulouse pour la réception du Racing 92

Samedi soir, à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain reçoit le Racing 92 pour la 4ème journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

Samedi soir, aux alentours de 21h, se déroulera l'un des chocs de cette 4ème journée de Top 14. D'un côté, le Stade Toulousain et ses nombreux internationaux, qui restent sur une défaite face à Pau, et de l'autre, le Racing 92 de Finn Russell, privé de Le Garrec et de Fickou. Une rencontre alléchante sur le papier, d'autant que les Franciliens ne feront pas le voyage à vide ! En témoignent les titularisations de Spring, Russell, Saili ou encore Chat. Auréolés de leur succès acquis face au LOU la semaine passé, les hommes de Laurent Travers feront face à des Toulousains revanchards, et vexés après leur match du week-end dernier. De plus, n'oublions pas que le Racing 92 s'est imposé lors de son dernier match à Toulouse : c'était le 29 janvier 2022, sur le score de 15-20. Pour ce faire, Mola sort l'artillerie lourde ! Dupont, Jaminet, Ramos, Mauvaka, Faumuina, Meafou, Jelonch, Lebel, Capuozzo... Tous débuteront la rencontre côté Rouge et Noir. Un XV de départ très solide, qui sera accompagné par un banc tout aussi talentueux, composé notamment de Retière, Marchand, Flament ou encore Aldegheri.

Toulouse 1 Neti 2 Mauvaka 3 Faumuina 4 Brennan 5 Meafou 6 Jelonch 8 Roumat 7 Elstadt 9 Dupont (cap) 10 Ramos 11 Lebel 12 Guitoune 13 Delibes 14 Capuozzo 15 Jaminet 16 Marchand 17 Ainu'u 18 Flament 19 T. Ntamack



20 Tolofua 21 Retière 22 Nanaï-Williams 23 Aldegheri

Concernant le Racing 92, la récente blessure de Le Garrec pousse le staff à titulariser Iribaren. Accompagné de Russell, les deux hommes formeront la charnière du jour. Derrière, notons la deuxième titularisation de rang pour l'ancien joueur de Biarritz Saili, tandis que le triangle arrière sera composé de Taofifenua, Leraitre et Spring. De la vitesse chez les 3/4, et de la puissance devant ! En témoigne la titularisation du géant numéro 8 Kamikamica. Sur le banc, notons la présence de joueurs de talent comme Diallo, mais aussi de Gibert, Volavola ou encore Hemery. Arrivé il y a peu du côté de Nanterre, Gelant est juste pour prendre part à cette rencontre.





Racing 92 1 Kolingar 2 Tarrit 3 Gomes Sa 4 Woki 5 Sanconnie 6 Lauret 8 Kamikamica 7 Chouzenoux 9 Iribaren 10 Russell 11 Leraitre 12 Saili 13 Tabuavou 14 Taofifenua 15 Spring 16 Narisia 17 Ben Arous 18 Palu 19 Diallo



20 Hemery 21 Gibert 22 Volavola 23 Kharaishvili

Des duels à tous les étages





Au-delà de l'affrontement entre deux des meilleures formations du championnat, cette rencontre sera également le théâtre de nombreux duels captivants ! L'on pense forcément aux internationaux Jaminet vs Spring, mais aussi à Taofifenua vs Capuozzo ou encore Russell vs Ramos. Des "matchs dans le match", qui ne manqueront pas de divertir les spectateurs de la rencontre. Avec plus de 30 internationaux sur la pelouse d'Ernest-Wallon samedi soir, ce choc ne sera à manquer sous aucun prétexte ! Pour rappel, les Toulousains sont actuellement deuxièmes avec 9 points, tandis que le Racing 92 est en quatrième position, avec un point de moins.

