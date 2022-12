Top 14. Comment l'ASM va s'en sortir face à cette nouvelle pénurie de joueur ?

Mais qu'arrive-t-il à l'ASM depuis le début de saison ? Touché par une pluie de blessures, le staff de Clermont doit composer chaque semaine en fonction de la casse du week-end...

C'est avec une équipe bien fébrile (au moins à certains postes) que l'ASM va se déplacer en Corrèze ce week-end, pour un derby qui sera plus équilibré que prévu. Depuis le début de la saison, les blessures s'enchainent pour les hommes de Jono Gibbs, et ce week-end en Champions Cup a aussi fait de gros dégâts. En effet, 3 cadres de l'effectif, tous internationaux, sont sortis sur blessure face au Leicester Tigers. Au bout de 30 minutes, c'est le capitaine Arthur Iturria qui est tombé le premier, touché aux ischio-jambiers. Puis, quelques minutes plus tard, son compère de la deuxième ligne, Paul Jedrasiak a dû lui aussi quitter ses coéquipiers, victime d'une commotion cérébrale. Enfin, c'est le pilier Etienne Falgoux qui est sorti du terrain avec une blessure au genou. Des joueurs importants, qui, pour Iturria et Jedrasiak, ne seront pas présents à Brive pour la troisième journée de Top 14. Néanmoins, le club auvergnat pourra compter sur les retours de Loïc Godener, Samuel Ezeala, Fritz Lee, Etienne Fourcade et Irae Simone, qui seront opérationnels cette semaine.

Un casse-tête en deuxième ligne

Le gros chantier qui attend Jono Gibbs ce week-end face au CAB est sans aucun doute sur sa deuxième ligne. Après avoir perdu le capitaine Iturria face aux Tigers, Jedrasiak s'étant, lui aussi, blessé lors du même match, et avec la fracture du nez de Sébastien Vahaamahina, qui sera aligné en seconde ligne ? Sans conteste, Tomas Lavanini devrait être titulaire face à Brive, lui qui a également commencé la rencontre contre les Anglais. Ensuite, le jeune Miles Amatosero sera une solution pour le staff clermontois, tout comme Thibaud Lanen, qui peut aussi bien évoluer en seconde ligne qu'en troisième ligne. Quoi qu'il en soit, le pack de l'ASM sera affaibli, et en cas de nouvelle blessure à ce poste, l'option du joker médical sera alors évidente.