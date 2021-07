Tokyo 2020. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre France 7 Féminin au Japon ?

Le tournoi de rugby à sept de Tokyo 2020 débutera le 29 juillet pour l'équipe de France féminine. À quelle heure et sur quelle chaîne encourager les Bleues ?

JEUX OLYMPIQUES : les poules dévoilées, voici les adversaires des Bleues !Le rugby à 7 tricolore sera bien présent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 grâce à l'équipe de France Féminines. Les Françaises sont hérité d'une poule plus qu'abordable avec le Brésil et les Fidji. Le Canada se présente comme l'adversaire le plus relevé ce groupe B. Attention cependant à bien débuter le tournoi olympique face au Brésil sous peine de se mettre sous pression. Si les Françaises n'ont pas réussi à se qualifier directement pour le JO, elles font partie des meilleures sur le circuit mondial. Elles ont une vraie chance de remporter une médaille olympique. Rendez-vous est pris pour les phases finales le samedi 31 juillet.

Jeudi 29 juillet

France – Fidji (Poule B) à 2h sur France 4

France – Brésil (Poule B) à 10h sur France 4

Vendredi 30 juillet