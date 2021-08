TEST MATCH - Les Lions Britanniques et Irlandais sur le point de créer les “Lionesses” ?

Selon le Daily Mail, les Lions risquent d'avoir avoir un équivalent féminin. Le projet ne serait qu’une “question de temps”.

Après l’échec de la tournée en Afrique du Sud, Ben Calveley, le manager des Lions Britanniques et Irlandais, s’est exprimé auprès du Daily Mail sur l’idée de créer une version féminine de la formation emmenée par Alun Wyn Jones. Selon lui, la création d'une équipe féminine est "une question de temps et non d'opportunité". Le manager de l’équipe britannique évoque l’avenir de cette équipe, portée par “ un sport féminin en plein développement, ce qui est également vrai pour le rugby féminin.” Malgré l’enthousiasme présent derrière le projet, il n’y aurait pas encore de date prévue pour commencer l’aventure.

En effet, de plusieurs éléments restent à éclaircir. Dans un premier temps, il faudrait trouver un moyen d’équilibrer les chances de sélections entre les joueuses anglaises et les autres prétendantes à la tunique rouge. Actuellement, l’écart entre les Red Roses et les autres formations britanniques ou irlandaises semble énorme. Sur les 6 dernières années, l’Angleterre a remporté 4 édition du Tournoi des VI Nations Féminin. Les deux autres éditions ont été gagnées par les Bleues. Cette situation peut notamment s’expliquer par le fait que les joueuses anglaises sont majoritairement professionnelles, contrairement aux Écossaises, Galloises et Irlandaises.

Au-delà des questions sur l’équilibrage du groupe, se pose aussi le problème des adversaires. Si les hommes affrontent l’Australie, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande depuis plus d’un siècle, il paraît peu pertinent de reproduire ce schéma chez les femmes. Si les rencontres face aux Black Ferns seraient intéressantes, pas sûr qu’il en soit de même pour celles face aux australiennes et sud-africaines. L’article du Daily Mail sous-entend qu’affronter, par exemple, la France et le Canada à la place serait une possibilité. Gardez votre mal en patience, il faudra sûrement attendre encore un peu avant de voir les Lionesses affronter nos Bleues.