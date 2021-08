Pro D2. Des amoureux du SU Agen aux commandes du projet Aginnum

Après un exercice 2020/2021 à oublier, les supporters du SU Agen ont décidé de se lancer dans un projet axé autour des supporters : Aginnum.

Le 14 juillet dernier, Aginnum naissait. Son but ? Créer un groupe de passionnés du SU Agen qui serait une passerelle entre supporters et les différentes structures du club. Une initiative directement inspirée et étroitement liée aux Aféciounas brivistes. Cependant, le Vice-Président, Michael Parker, cherche à se dissocier à l’expression de “club de socios”. Il argumente : “On essaye d’éviter de parler de socios car ça fait très footballistique et ça pourrait faire peur aux fans de rugby. Même s'il peut arriver qu’on l’utilise afin d’éviter que l’on nous considère comme un groupe de supporters.” Leur volonté étant “d’intégrer le conseil d’administration”, même si le vice-président avoue qu’un projet aussi innovant n’est pas de tout repos. La finalité de ce dernier n’étant pas de vouloir interférer dans la gestion du club. Selon lui, le “modèle économique du rugby n’est pas simple et il est très compliqué de faire bouger les lignes”.

Les Aféciouna et le CA Brive, des coeurs de Coujous