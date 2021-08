SUPERSEVENS - La légende du 7 Cecil Afrika avec Monaco pour l'étape toulousaine !

Pour l'étape de Toulouse qui aura lieu ce week-end, Monaco Sevens enregistre le renfort de la légende sud-africaine Cecil Afrika. Du très lourd !

"Oh, Monaco, oh Monaco, ton rocher est le plus beau", chantait l'inimitable Jeff Tuche. Eh bien on ne sait pas si le plus célèbre beauf de France avait raison, mais force est de constater que Monaco a bel et bien des atouts que les autres n'ont pas. Après avoir terminé 7ème de l'étape d'Aix-en-Provence samedi dernier, l'équipe monégasque pourra en effet compter sur un renfort XXL pour disputer le tournoi toulousain de l'In Extenso Supersevens ce week-end.

Grâce à l'aura de Fred Michalak, les Rouges et Blancs enregistrent l'arrivée de la légende du Sevens Cecil Afrika. Le secrétaire général et actuel manager du Rugby Monaco Sevens l'a annoncé lui-même sur son compte Instagram. Quant au Sud-Africain de 33 ans, il est le 7ème meilleur marqueur de l'histoire du World Series avec quelque 1460 points inscrits en 345 matchs sur le circuit. Retiré des pelouses septistes depuis le début 2020 pour les raisons dont vous vous doutez, ce petit gabarit (1m75 pour 67kg) malin, rapide et technique jouait depuis en MLR américaine. Il remettra donc le couvert pour au moins un tournoi... Pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de 7 qui seront présent à Ernest-Wallon ce samedi 21 août !