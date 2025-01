Stade Toulousain. Avant le combat, le recueillement, l’hommage émouvant à Medhi Narjissi : ''Un devoir de mémoire''

Avant de plonger dans la Champions Cup, les Rouge et Noir ont marqué un temps d'arrêt pour rendre hommage à Medhi Narjissi, un moment empreint d’émotion et de solidarité.

En déplacement en Afrique du Sud pour affronter les Sharks en Champions Cup ce samedi, le Stade Toulousain a marqué un temps d’arrêt, loin des terrains, pour rendre un hommage émouvant à Medhi Narjissi, jeune joueur du club tragiquement disparu l'été dernier.

C’est dans un cadre chargé d’émotion que les Rouge et Noir ont réaffirmé leur solidarité et les valeurs qui unissent la grande famille toulousaine.

"C’était un devoir de mémoire du club"

Antoine Dupont a souligné l’importance de ce moment pour l’équipe. « C’était un devoir de mémoire du club. Montrer notre solidarité, même si on ne le connaissait pas forcément personnellement. Je n’avais fait qu’une séance avec lui, par exemple… Mais on voulait montrer que la famille du Stade Toulousain était solidaire, qu’on pensait à lui. C’était un geste qui s’est fait tout naturellement, je pense. Et ça a été un moment fort pour nous », a-t-il confié au Midi Olympique.

Thibaud Flament, deuxième ligne du XV de France, a témoigné dans La Dépêche : « Ça a été un moment très spécial. Malgré la dureté de ce qui s’est passé, je pense que ça a été un très bon moment qu’on a pu vivre tous ensemble. C’était important pour lui, pour la famille, pour nous, pour le club, de vivre ça avant de prendre la direction de Durban où on a pu commencer à se plonger plus sur la préparation du match. »

Cet hommage, discret mais profondément sincère, était important pour les joueurs et membres de la délégation présente en Afrique du Sud. Pour l’entraîneur Ugo Mola, cet instant a été aussi marquant qu’inédit.

"Être capable de digérer ça"

« Je ne pense pas avoir vécu quelque chose comme ça dans le rugby depuis que je le pratique. [...] Il faut donc être capable de digérer ça dans un temps peut-être beaucoup plus rapide que ce qu’on aurait souhaité », a-t-il déclaré à La Dépêche. Si le choc contre les Sharks approchait, ce moment de recueillement restera gravé dans les cœurs de tous les membres du club.

Ce samedi, c'est un probablement avec une pensée pour Medhi qu'Antoine Dupont et les autres joueurs du Stade Toulousain entreront sur la pelouse pour défier leurs adversaires sud-africains. Un supplément de motivation qui devrait les aider à performer face à une formation qui entend bien bousculer les champions en titre.