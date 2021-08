Stade Rochelais - Grégory Alldritt : ''Aller chercher quelque chose''

Dans un entretien à France Bleu La Rochelle, le n°8 international affirme les ambitions du club.

Une saison exceptionnelle et historique, deux finales, mais zéro titre : voilà le bilan comptable du Stade Rochelais, au terme de l'exercice 2020/2021. Battus par le Stade Toulousain en Champions Cup comme en TOP 14, les Maritimes n'ont pas su ramener un trophée à leurs fidèles supporters. Pour mieux les régaler en 2022 ?

Le club a perdu Aguillon et Doumayrou au centre, mais récupéré Jonathan Danty. Le départ de Lopeti Timani ? Compensé par l'arrivée de Rémi Picquette, alors que le polyvalent Pierre Popelin et le Fidjien Riko Buliruarua sont venues renforcer les lignes arrières. Le staff, lui, a bien évolué, avec les départs de Gibbes, Zirakashvili ou Patat. Reste que la majeure partie des cadres seront toujours là, à l'image de Grégory Alldritt.

Dans un entretien accordé à France Bleu La Rochelle, le n°8 affiche des ambitions légitimes :

Ce n'est pas simple, mais je pense que c'est bête à dire, on a plus de facilité à basculer que Toulouse. En fait, nous on a rien gagné, on a toujours tout à prouver. Il faut reprendre à zéro, mais on a toujours cette motivation d'aller chercher quelque chose. Et c'est ce qui nous pousse justement tous les jours entre nous, ce petit goût amer qu'on avait la saison dernière. Ça vous motive à travailler plus pour ne pas avoir à revivre ça.

Alldritt le réaffirme : "le défi est monstrueux. On n'a pas encore parlé d'objectif, mais on aime relever des défis." Selon vous, le Stade Rochelais peut-il (enfin) soulever un trophée cette saison ?

Retrouvez l'intégralité de son entretien ici.