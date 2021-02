📱Sisi, Dupont, Thomas, les réseaux sociaux se sont délectés d'Italie/France

Le match du Tournoi des 6 Nations entre l'Italie et la France a été largement commenté par les réseaux sociaux. Petit florilÚge des meilleures réactions.

" La derniĂšre fois que la France a fait le grand chelem, c'Ă©tait quand dĂ©jĂ ? "#ITAFRA pic.twitter.com/Ys6HkwwjnK — John ⭐⭐ (@Johnolatine) February 6, 2021

Et dans 2 min ils se rentrent dans la gueule đŸ€·â€â™‚ïžđŸ™„

Je ne comprendrais jamais ...#distanciationsociale pic.twitter.com/3hS6qjGuWw — Greg Lamboley (@greglamboley) February 6, 2021

Les italiens qui se parlent a l'oreille pour faire croire qu'ils ont un plan de jeu.

Calmito gamino tu vas juste pouvoir remuer ta soupe avec tes cuillĂšres en bois #ITAFRA pic.twitter.com/fI73f2ccwG February 6, 2021

Le tournois va ĂȘtre long pour les Italiens... En mĂȘme temps quand ton meilleur joueur est Ă la retraite mais encore en activitĂ© tu dois pas attendre grand chose... #ITAvFRA #ITAFRA #GuinnessSixNations — Goulixx đŸ‡«đŸ‡· (@GouLiiXx) February 6, 2021

DĂ©jĂ 5 points dans ce tournoi pour Jalibert contre 0 pour Ntamack.

Les bordelais envahissent les quais de la Garonne !#ITAFRA — Jean-Michel Le Retour (@jean_pres) February 6, 2021

C'est marrant cette Ă©quipe d'Italie: un australien, un argentin, un gallois,...

Ça me rapelle le Qatar au hand... #6Nations #ITAFRA #Italia — Papaille (@Papaille12) February 6, 2021

Bon. @ XV de France, on arrĂȘte de les laisser jouer quand ? Ils sont bien mignons les italiens mais on a pas signĂ© pour ça nous. #ITAFRA pic.twitter.com/MkLtMn1Rzp — Claire (@claire_dmc) February 6, 2021

Villiùre peinard qui colle un cul au 2e ligne italien 😎 #ITAFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 6, 2021

Heureusement qu’on a plantĂ© un essai d’entrĂ©e parce que ça fait 20 mn qu’on est dominĂ© par 🇼đŸ‡č ça me fume !!#ITAFRA — Lugdulu đŸ‡«đŸ‡·đŸ‡ȘđŸ‡žđŸ‡ŹđŸ‡·đŸ‡źđŸ‡čđŸ‡©đŸ‡żđŸŠ‰đŸ–‹đŸ“š (@lugdulu67) February 6, 2021

La sono qui oublie les hymnes, AC/DC Ă fond quand les locaux marquent... en fait ce #ITAFRA c’est une rencontre de fĂ©dĂ©rale 3 #6Nations — Doutre RĂ©my (@DoutreRemy) February 6, 2021

#ITAFRA it’s Antoine Dupont’s world and we’re all living in it — Conor Henry (@ConorHenry11) February 6, 2021

"Vous saurez tout sur le Sissi, Dimitri."

"Il me tarde." (Je veux mourir.) pic.twitter.com/mSkauduZvn — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 6, 2021

On joue comme les Anglais je sais pas quoi en penser #ITAFRA — Alexis (@_lexist) February 6, 2021

Dupont c’est niveau all blacks #ITAFRA — Martin jan (@Guess_What59) February 6, 2021

Villiere il a une grande qualité pour un ailier : de la grosse chatte.

Rappelons que Huget a fait sa carriùre là dessus.#ITAFRA — Arno P-E (@Arn0PE) February 6, 2021

Prendre un essai par un mec qui Ă Elvis tatouĂ© sur la cuisse ça ne pouvait pas ĂȘtre acceptĂ© #ITAFRA — Jo Naseaux (@jo_naseaux) February 6, 2021

L'Italie actuelle est elle vraiment largement au-dessus de la GĂ©orgie?

Je sais, dĂ©bat depuis quelques annĂ©es, mais franchement trop mauvais.#rmclive #ITAFRA #6nations — Memo puro sevillista (@PuroMemo) February 6, 2021

Un message du sĂ©lectionneur italien sur l'essai de Ioane #ITAFRA pic.twitter.com/iIjThzyVDU — Sonny Mattioli (@SonnyMattioli) February 6, 2021

Il y a Dracofeu et Dupont Now #ITAFRA pic.twitter.com/d84zCGcaxz — Monaco Youm Âź đŸ‡«đŸ‡· đŸŒ¶ (@Coach_Youm) February 6, 2021

Par contre venez pas dire que Jalibert >> Ntamack parce que le Jalibert il est fantomatique jamais lĂ au soutient juste bon Ă rĂ©cupĂ©rer un ballon dans les 22 #ITAFRA — ⏳ (@Stade2Toulouse) February 6, 2021

Galthie il est arrivĂ© au pupitre façon jean Castex , a deux doigts de nous annoncer le reconfinement #itafra — đ”œđ•’đ•Ÿđ•’đ•€ (@Fanas83) February 6, 2021

Garbisi, mĂȘme avec quelques choix Ă amĂ©liorer dans le feu de l'action, on est loin du joueur qui a Ă peine le niveau fĂ©dĂ©rale comme l'Ă©crivain le midol en novembre... Un vrai 10 prometteur pour cette Ă©quipe d'Italie.#ITAvFRA #ITAFRA — Rodich (@Rodi_Chp) February 6, 2021

La jeune charniĂšre italienne est intĂ©ressante Ă voir jouer. #ITAFRA — Asie Rugby (@AsieRugby) February 6, 2021

#ITAFRA 44 minute de jeux et 7 pénalité

Super coach JĂ©rĂŽme GarcĂ©s — Hadrien Verneuil (@VerneuilHadrien) February 6, 2021

Cette passe <3 et le coup de genou :( pic.twitter.com/aHYp3yLysg — greub🐑 (@greub1) February 6, 2021

Quoi qu’il fasse par ailleurs dans un match, Thomas me stupĂ©fie Ă chaque fois par sa capacitĂ© d’accĂ©lĂ©ration sur les cinq premiers mĂštres.#ITAvFRA#ITAFRA — Sean Thornton | Trooper Thorn (@QuietQuietSean) February 6, 2021

Merci aux Français de marquer des essais sa me permet de me rappeler que Jalibert est sur le terrain quand il tape les transformations 😂#ITAFRA #ITAvFRA — #ïžâƒŁ9ïžâƒŁ Insupportable casse c***** (@clemoui9) February 6, 2021

Dupont il a forcĂ©ment un don d’ubiquitĂ©. C’est pas possible autrement. #ITAFRA #XVdeFrance — La PubertĂ© (@Oceaneenchante) February 6, 2021

Encore un essai de raccroc de Dupont. Mais il reste toujours 2eme au classement des forceurs Ă l'intĂ©rieur. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 6, 2021

Elle est ou la mention -16 ? #ITAFRA — FlorentOL (@Florentol) February 6, 2021

Et c'est parti pour l'emballement mĂ©diatique alors qu'on ne joue que les italiens et qu'on a pas encore rencontrĂ© les all Blacks, l'Australie ou l'argentine... #ITAFRA — Charles Nastorg (@CharlNastorg) February 6, 2021

#ITAFRA 43-03 ... HĂ© beh nos 15 french roosters sont en train de mettre une sacrĂ©e fessĂ©e Ă nos amis italiens đŸ‡«đŸ‡·đŸ‡źđŸ‡č🏉 pic.twitter.com/e7BExEMGNN — Alexandre (@ad_usquefidelis) February 6, 2021

Antoine Dupont il a jouĂ© 9, fait disparaĂźtre Jalibert du terrain, fait 4 passes dĂ©cisives, pis quand il sort il s'installe pĂ©pouze comme moi dans mon canapĂ©. #ITAFRA pic.twitter.com/zVeqqjaLXk — John ⭐⭐ (@Johnolatine) February 6, 2021

Antoine Dupont, buvant son soda prĂ©fĂ©rĂ©.#ITAFRA đŸ””âšȘïžđŸ”Ž pic.twitter.com/zpxA28M8Iy — Chez Tonton - Pastis Ô MaĂźtre (@cheztontontlse) February 6, 2021

Franchement meme quand on etait mauvais on lez atomisĂ© pas un match de rĂ©fĂ©rence mais un petit match d'entraĂźnement #ITAFRA — marcel martin (@Martin11Marcel) February 6, 2021

Les fans de Jalibert devant l'en-avant de Carbonel. pic.twitter.com/pCtCK9P5FE — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 6, 2021

C'est pas grave Loulou le petit en avant @LouisCarbonel ✊ #itafra — World RoughBy (@GloryRugby) February 6, 2021

#ITAFRA

Teddy Thomas, on peut parfois critiquer sa dĂ©fense, mais ses courses sont parfaites ! — Rugby gazette (@rugbygazette) February 6, 2021

"On va pas y passer la journĂ©e non plus" #ITAFRA https://t.co/SlAb0Sr9LN — David Nasset (@DavidNasset) February 6, 2021

Match sérieux de @FranceRugby face à une équipe Italienne qui ne progresse pas depuis 15 ans !



Les joueurs qui, pour moi, sont sortis du lot : Willemse / Crétin / Dupont / Vincent / VilliÚre / Thomas



Allez les Bleus ! đŸ””âšȘ🔮#ITAFRA #6nations #rugby #france — Brice Koh-Lanta (@BriceKohLanta19) February 6, 2021

"Vous saurez tout sur le Sisi"



Remets-moi une prune Raoul.#ITAFRA — FaitbienGalthiĂ© (@FaitbienGalthie) February 6, 2021

Nous avons pas pris à la légÚre cette équipe sympa italienne

Et, lĂ nous partons pour l’Irlande un peu plus serein!! MĂȘme si cette annĂ©e nous avons un calendrier compliquĂ© il y a vraiment de belle chose avec ces bleus#ITAFRA — fernandez anthony (@fernand84578456) February 6, 2021

Job done đŸ‡«đŸ‡·



Antoine Dupont is ready for a nice, chilled Sunday #ITAvFRA pic.twitter.com/GXdBRTCNDu — The Rugby Paper (@TheRugbyPaper) February 6, 2021

Qu’est ce que les italiens foutent encore dans le tournoi ? #itafra — Paul Genestou (@GenestouPaul) February 6, 2021

Twitter qui a attendu jusqu'à la 80ùme aujourd'hui mais qui ne peut pas critiquer le match de Teddy Thomas.#ITAvFRA #ITAFRA pic.twitter.com/b0i3oj4Wls — Rodich (@Rodi_Chp) February 6, 2021