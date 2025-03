Si tu mises sur un essai français après la 70e contre l’Écosse, t’es pas fou, t’es statisticien

France-Écosse, c’est toujours chaud en fin de match. Et les Bleus adorent frapper après la 70e. Un bon plan avec notre partenaire Parions Sport en Ligne ?

Si tu hésites à pronostiquer sur un essai des Bleus dans les dix dernières minutes face à l’Écosse, le 15 mars prochain, on te rassure : tu n'es pas un illuminé, t’es juste au courant des stats. Depuis que Fabien Galthié a pris les rênes du XV de France, les Tricolores ont cette drôle d’habitude : piquer dans le money time contre le Chardon.

Les Bleus ne lâchent rien !

Après la superbe victoire face à l'Irlande à Dublin, on s'intéresse à l'affiche alléchante contre les Ecossais. Une opposition qui est souvent spectaculaire avec des essais à tout-va. Et qui sera décisive pour le titre. Pour s'assurer de soulever le trophée, les Français doivent non seulement l'emporter, mais si possible avec le bonus offensif pour être tranquille.

On se rappelle que les Tricolores avaient passé la ligne de craie à six reprises en 2022 à Murrayfield. Les Bleus seront-ils à pareille fête sur le pré de Saint-Denis samedi ? Une chose est sûre, notre partenaire Parions Sport en Ligne vous propose une multitude d'options pour vos paris sur cette rencontre qui promet d'être passionnante.

Les cotes pour la dernière rencontre France-Ecosse

Depuis 2020, chaque affrontement franco-écossais a vu les Bleus marquer entre la 70e et la 80e. En 2020, c’est Charles Ollivon qui s’y colle à la 76e. Deux ans plus tard, Damian Penaud fait le même coup, même minute, pour un doublé. En 2023 ? Fickou surgit à la 80e. Et l’an dernier, Bielle-Biarrey frappe à la 70e pile. On peut même ajouter la réalisation de Rebbadj en 2021 à la 66e.

De quoi donner des sueurs froides aux Écossais… et des idées aux parieurs. Et ça tombe bien puisque Parions Sport en Ligne propose justement une option "Essai pendant la période". Autant dire que sélectionner "entre la 70.01 minute et la fin de la 2nde période" semble être tout indiqué dans le cas présent.

Arrières en feu, avants discrets

Autre donnée à garder en tête avant de valider ton ticket : sur les 17 essais français inscrits contre l’Écosse depuis l’ère Galthié, seuls trois sont venus des avants. Willemse ayant ajouté sa pierre à l'édifice en 2022 dès la 8e.

Autant dire que miser sur un trois-quarts, c’est jouer la sécurité. Penaud, Bielle-Biarrey, voire Ramos s’il est de la fête, semblent avoir une longueur d’avance. A ce titre, la cote de l'arrière peut être intéressante s'il s'aventure dans la zone de marque.

Ce France-Écosse du 15 mars ne sera pas une simple formalité. Entre un XV du Chardon qui ne lâche rien et des Bleus qui voudront terminer en beauté à la maison, la fin de match pourrait encore nous offrir un scénario à la Galthié. Alors, prêt à parier malin avec Parions Sport en Ligne ?

